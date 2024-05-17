Başkan Gülsoy: " 19 Mayıs kurtuluş mücadelemizin başlangıcıdır" - Son Dakika
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Başkan Gülsoy: " 19 Mayıs kurtuluş mücadelemizin başlangıcıdır"

Başkan Gülsoy: " 19 Mayıs kurtuluş mücadelemizin başlangıcıdır"

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Gülsoy, 19 Mayıs'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin müjdesi olduğunu vurgulayarak, gençlerin bağımsızlığa, Cumhuriyet'e ve Atatürk ilkelerine sahip çıkacağına inancını dile getirdi.

17.05.2024 17:37
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Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

19 Mayıs'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin müjdesi olduğunu hatırlatan Başkan Gülsoy, "19 Mayıs 1919 kurtuluş mücadelemizin başlangıcı, Türk Milleti'nin azmi, uyanışı, dirilişi ve küllerinden yeniden doğuşunun başladığı gündür" dedi.

Başkan Gülsoy, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları, Türk milletinin kudret ve kuvvetine dayanarak, kendi kararlarını kendisinin vereceği tam bağımsız bir devlet için yola çıkışlarının 105. yıldönümünün haklı gururunu yaşıyoruz. 19 Mayıs, Türk milletinin hiçbir koşulda bağımsızlıktan ödün vermeyeceğinin tüm dünyaya ilan edildiği gündür. 19 Mayıs, işgale uğramış milletlerin simgesidir. 19 Mayıs, Türkiye Cumhuriyeti'nin müjdesidir. Gençlik ve Spor Bayramı olarak da kutlanan bu tarihi günde; geleceğimizin güvencesi sevgili gençlerin, her anlamda ve düzeyde kendilerini çağın gerekleri doğrultusunda yetiştireceklerine, Büyük Önder Atatürk'ün 'Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz' diyerek 19 Mayıs'ı armağan ettiği umudumuz olan gençlerimizin; bağımsızlığa, Cumhuriyet'e, Atatürk ilkelerine ve 19 Mayıs'ın ruhuna sahip çıkacağına inancım tamdır. 19 Mayıs ruhunu içinde taşıyan gençlerimiz geleceğe güvenle baksın diye her zaman yanlarındayız. Gençlerimiz, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük teminatıdır. Emanetlerine sahip çıkan gençlerimiz, dün olduğu gibi bugün de özgürlük ve bağımsızlığımıza kast eden ihanet ve şer odaklarına fikirleri, çalışkanlıkları ve vatan sevgileri ile geçit vermeyecektir. Kendi tarihini, kültürünü bilen, milli benliğine sahip çıkan ve değerlerini yeni nesillere aktarabilen milletler, ilelebet yaşarlar. Bizler de devlet, millet ve iş dünyası olarak gençliğimize sahip çıkmalı, gençlerimize çıktıkları yolda yol göstermeli, onlara fırsat vermeliyiz. Çok daha müreffeh bir ülke olmanın en temel yolu budur. Bu duygu ve düşüncelerle, 19 Mayıs 1919'un 105.yıldönümünde; milletimizin Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor; vatanımızı muhteşem bir mücadele sonucunda istilacılardan kurtararak bizlere emanet eden başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu uğurda can veren aziz şehitlerimize rahmet diliyor, kahraman gazilerimizi de minnet, saygı ve rahmetle anıyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Türkiye Cumhuriyeti, Ömer Gülsoy, Gençlik, Kayseri, Spor, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Gülsoy: ' 19 Mayıs kurtuluş mücadelemizin başlangıcıdır' - Son Dakika

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