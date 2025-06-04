Başkan Günel, 5. Kattan Düşen Kedinin Hayatını Kurtardı

Başkan Günel, 5'inci kattan düşen kediye yaşam umudu oldu

AYDIN - Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 5'inci kattan düşerek ağır yaralanan kediye yaşam umudu oldu. Başkan Ömer Günel'in talimatıyla Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde başarılı bir operasyon geçiren sevimli kedi, yeniden sağlığına kavuştu.

Görevde olduğu 6 yılda sokak hayvanlarıyla ilgili yaşama geçirdiği projelerle tüm Türkiye'ye örnek olan Başkan Ömer Günel, 5'inci kattan düştüğü için arka ayakları kırılan kediye yardım eli uzattı. Sahibi tarafından götürüldüğü hayvan hastanesinde 15 bin lira tedavi masrafı çıkarılınca sakat kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalan patili dost, Başkan Ömer Günel'in talimatıyla Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı. Yaralı kedi, merkezde bulunan Kedi Tedavi Ünitesi'nde kırık sebebiyle bacaklarında oluşan ödemin giderilmesinin ardından, Kuşadası Belediyesi Veteriner Hekimi Cihan Şengün tarafından ameliyat edildi. Başarılı geçen operasyon sonrası gözlem altına alınan kedinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Sokak hayvanlarını kent yaşamının ayrılmaz bir parçası olarak gören Başkan Ömer Günel, göreve gelir gelmez ilk iş olarak kent merkezindeki faytonları kaldırdı. Yaralı ve hasta sokak hayvanları için Kuşadası'nda 'haybulans' araçlarını hizmete alan Başkan Ömer Günel, ayrıca Can Dostlar Defin Alanı adıyla kente bir de hayvan mezarlığı kazandırdı. Sokak hayvanları için Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü'nde mama üretim tesisi kuran Başkan Ömer Günel döneminde 'kedi kısırlaştırma merkezi' de açıldı. Yine Başkan Ömer Günel, Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ni de yenileyerek tıbbi şartlar açısından tam donanımlı hale getirdi.