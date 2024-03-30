- Başkan Günel: "Bugün kına gecemiz, 31 Mart'ta düğünümüz var"
AYDIN - Kuşadası Belediye Başkanı ve CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, 31 Mart yerel seçimlerine saatler kala son büyük seçim mitingini binlerce Kuşadalının katılımıyla İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda yaptı. Kuşadalılar, ellerinde taşıdıkları meşale, döviz ve pankartlarla Başkan Ömer Günel'i coşkuyla karşıladı.
İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'na kurulan kürsüden alkış ve sloganlarla binlerce hemşehrisine seslenen Başkan Ömer Günel; "Bizim için kıymetli olan şey sevgi. Çünkü bu görevler sevgiyle ifa edilmezse bu kadar insanın buraya toplanması mümkün olamaz. Bu coşku ve yüzlerindeki gülümseme 5 yılı iyi geçirdiğimizin kanıtı. Bu aynı zamanda 31 Mart'ta bana yeniden görev vereceğinizin de kanıtı. Hepiniz kına gecemize hoş geldiniz. Görüyorum ki Kuşadası kararını vermiş. 31 Mart'ta düğünümüz var" dedi.
"Kuşadası bu kirli ittifaka gelmez"
Konuşması sık sık alkışlarla kesilen Başkan Ömer Günel, kendisine karşı sahte hesaplar aracılığıyla iftira kampanyası düzenleyenlere gereken cevabı Kuşadası halkının sandıkta vereceğini vurgulayarak "AK Parti adayına sesleniyorum. Benim ve yakınlarımın kamu malı satın aldığını iddia ediyorsun. İspat et ben bu işi derhal bırakacağım. Evimin havuzu kaçakmış. Benim bir tane kaçak, bir tane hukuka aykırı işimi bulsunlar bugün istifa edeceğim. Biz de ahlak bulursunuz, vicdan bulursunuz, halkın her kuruşuna saygı bulursunuz. Özer Kayalı demiş ki, 'Havuzu kaçak.' Benim havuzum kaçak değil ama Özer Kayalı'nın havuzu kaçak. Belediye gidip işlem yaptığında havuzu kendi elleriyle yıktı. Dün personel maaşını ödeyemeyenler bugün bana iftira atıyor, yetmiyor Kuşadası için projeler atıyor bir de ortaya. Buradan İYİ Partili hemşehrilerime de sesleniyorum. Bugün İYİ Parti'ye oy verirsiniz, yarın o oy kime gider bilemezsiniz. Çünkü bugünün İYİ Parti adayının, yarın hangi bayrağa selam duracağı bilinmez. Ortada kötü bir ittifak var ve Kuşadası olarak bu ittifakın oyunlarına gelmeyeceğiz. Buna yürekten inanıyorum. Bugüne kadar hiç umutsuz olmadım. Yapılamaz denilen her şeyi yaptım. Kuşadası'nı kendi kendine yeten bir kent haline getirdim. Ben Kuşadası halkına ve sizlerin Cumhuriyet sevgisine inanıyorum" dedi.
Başkan Ömer Günel'in konuşmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi Kuşadası Belediye Meclis Üyelerinin tanıtımı yapıldı. Başkan Ömer Günel'in büyük mitingi, her yaştan binlerce Kuşadalı'nın ellerinde taşıdıkları meşale, afiş, döviz ve çiçeklerle pop müziğin sevilen ismi Berkay'ın birbirinden güzel şarkıları eşliğinde coşkuyla gece geç saatlere kadar sürdü.
(EO-UE-İK-Y)
Son Dakika › Yerel › Başkan Günel: 'Bugün kına gecemiz, 31 Mart'ta düğünümüz var' - Son Dakika
Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, Diyarbakır ve Şırnak'ta AK Parti'nin adaylarını destekleyeceklerini açıkladı. Canpolat, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde AK Parti'nin Diyarbakır'da aday gösterdiği Mehmet Halis Bilden'i, Şırnak'ta ise Mehmet Yarka'yı destekleyeceklerini ifade etti.
İBB'ye bağlı iştirak şirketlerinden İSPARK'ta 14 yıl 7 ay çalışan personel, iftira gerekçelerle işten atıldığını ve tazminat hakkının elinden alındığını iddia etti.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yasin Demirkıran, seçim çalışmaları kapsamında Konak Meydanı'nda vatandaşlara zeytin fidesi dağıttı. Demirkıran, farkındalık oluşturmak ve insanların gelecekteki ağaçlarını görmelerini sağlamak amacıyla bu yöntemi tercih ettiğini belirtti. Genç aday olarak hayalleri ve hedefleri olduğunu ifade eden Demirkıran, vatandaşların bu jest karşısında mutlu olduğunu ve hepsinden söz aldığını söyledi.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yaklaşık 100 bin üyesi bulunan Corinthian Kilisesinin lideri iken 1500 cemaat üyesiyle geçen yıl Müslüman olan eski papaz İbrahim Richmond, 'Biz Allah'ın son peygamberi Hz. Muhammed'den habersizdik ve Kur'an'ı hiç bilmezdik.' dedi. Güney Afrika'da 60 milyonluk nüfusun yüzde 80'inden fazlasını Hristiyanlar, yaklaşık yüzde 2'sini ise Müslümanlar oluşturuyor.
Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı İlknur Kovaç Bayraktar, seçim çalışmaları kapsamında faaliyetlerini sürdürüyor. Bayraktar, Bayrampaşa'yı spor merkezi haline getirme ve kentsel dönüşüm projeleriyle ilgili vatandaşlarla paylaşımda bulundu. Ayrıca, kadın istihdamını sağlamak, çocuklar için oyun evleri yapmak ve büyük bir hastane inşa etmek gibi projeleri olduğunu belirtti.
Gazi Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Bülbül, Türk teknoloji firmalarıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştirdikleri görüşmelerin, Türk teknoloji firmaları ile Dubai'deki şirketler arasında işbirliği ve ortaklıkların temellerini sağlamlaştırmak adına büyük fırsatlar sunduğunu belirtti. Gazi Teknopark öncülüğünde yürütülen uluslararasılaşma projeleri, Türkiye'nin teknoloji alanındaki gücünü dünya sahnesinde göstermek için atılan önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Silifke’de 4 yeni projenin temelini attı. Başkan Seçer, “Bizim işimiz rant değil, bizim işimiz halk. Biz kamu görevi yapıyoruz” dedi.
Elazığ'da Abdullahpaşa Mahallesi muhtar adayı Emrah Gündoğdu, rakiplerinin yere düşen afişlerini kaldırıp bantlayarak takdir topladı. Ayrıca Ramazan ayında çocuklara sürpriz yaparak gönülleri mest etti.
Denizli'de AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, Büyükşehir Belediyesi tarafından Gültepe Mahallesi'nde kurulan iftar sofrasında vatandaşlarla birlikte iftar yaptı. İftar sofrasında Merkezefendi Belediye Başkanı Adayı Ekrem Başer'le birlikte vatandaşlarla sohbet eden İl Başkanı Güngör, 'Ekrem Başer, sorunları çözer' dedi.
Bursa'da bir muhtar adayı seçim vaadi olarak verdiği sözü yerine getirmek için yaşadığı köydeki tüm evleri kendi imkanlarıyla boyuyor.
Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesi dünya şehri Aliağa hedefi ile hazırlanan projelerini kamuoyuyla paylaştı.
Dışişleri Eski Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da yapılan açılış ve temel atma törenlerinde konuşarak, Antalya'nın daha iyi hizmeti hak ettiğini belirtti. Çavuşoğlu, hayırseverlerin katkılarıyla yapılan okullarla ikili eğitime son verildiğini ve Antalya'nın altın çağını başlatmak istediklerini söyledi. Ayrıca, yerel seçimlerde Antalya'nın daha iyi bir yönetimi hak ettiğini vurguladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?