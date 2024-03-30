Başkan Günel: 'Bugün kına gecemiz, 31 Mart'ta düğünümüz var' - Son Dakika
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Yerel

Başkan Günel: 'Bugün kına gecemiz, 31 Mart'ta düğünümüz var'

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Kuşadası Belediye Başkanı ve CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, 31 Mart yerel seçimlerine saatler kala son büyük seçim mitingini binlerce Kuşadalının katılımıyla İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda yaptı. Başkan Günel, konuşmasında sevgi ve destek mesajları verirken, rakiplerine cevaplarını da sandıkta vereceklerini belirtti.

30.03.2024 02:39  Güncelleme: 02:53
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- Başkan Günel: "Bugün kına gecemiz, 31 Mart'ta düğünümüz var"

AYDIN - Kuşadası Belediye Başkanı ve CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, 31 Mart yerel seçimlerine saatler kala son büyük seçim mitingini binlerce Kuşadalının katılımıyla İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda yaptı. Kuşadalılar, ellerinde taşıdıkları meşale, döviz ve pankartlarla Başkan Ömer Günel'i coşkuyla karşıladı.

İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'na kurulan kürsüden alkış ve sloganlarla binlerce hemşehrisine seslenen Başkan Ömer Günel; "Bizim için kıymetli olan şey sevgi. Çünkü bu görevler sevgiyle ifa edilmezse bu kadar insanın buraya toplanması mümkün olamaz. Bu coşku ve yüzlerindeki gülümseme 5 yılı iyi geçirdiğimizin kanıtı. Bu aynı zamanda 31 Mart'ta bana yeniden görev vereceğinizin de kanıtı. Hepiniz kına gecemize hoş geldiniz. Görüyorum ki Kuşadası kararını vermiş. 31 Mart'ta düğünümüz var" dedi.

"Kuşadası bu kirli ittifaka gelmez"

Konuşması sık sık alkışlarla kesilen Başkan Ömer Günel, kendisine karşı sahte hesaplar aracılığıyla iftira kampanyası düzenleyenlere gereken cevabı Kuşadası halkının sandıkta vereceğini vurgulayarak "AK Parti adayına sesleniyorum. Benim ve yakınlarımın kamu malı satın aldığını iddia ediyorsun. İspat et ben bu işi derhal bırakacağım. Evimin havuzu kaçakmış. Benim bir tane kaçak, bir tane hukuka aykırı işimi bulsunlar bugün istifa edeceğim. Biz de ahlak bulursunuz, vicdan bulursunuz, halkın her kuruşuna saygı bulursunuz. Özer Kayalı demiş ki, 'Havuzu kaçak.' Benim havuzum kaçak değil ama Özer Kayalı'nın havuzu kaçak. Belediye gidip işlem yaptığında havuzu kendi elleriyle yıktı. Dün personel maaşını ödeyemeyenler bugün bana iftira atıyor, yetmiyor Kuşadası için projeler atıyor bir de ortaya. Buradan İYİ Partili hemşehrilerime de sesleniyorum. Bugün İYİ Parti'ye oy verirsiniz, yarın o oy kime gider bilemezsiniz. Çünkü bugünün İYİ Parti adayının, yarın hangi bayrağa selam duracağı bilinmez. Ortada kötü bir ittifak var ve Kuşadası olarak bu ittifakın oyunlarına gelmeyeceğiz. Buna yürekten inanıyorum. Bugüne kadar hiç umutsuz olmadım. Yapılamaz denilen her şeyi yaptım. Kuşadası'nı kendi kendine yeten bir kent haline getirdim. Ben Kuşadası halkına ve sizlerin Cumhuriyet sevgisine inanıyorum" dedi.

Başkan Ömer Günel'in konuşmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi Kuşadası Belediye Meclis Üyelerinin tanıtımı yapıldı. Başkan Ömer Günel'in büyük mitingi, her yaştan binlerce Kuşadalı'nın ellerinde taşıdıkları meşale, afiş, döviz ve çiçeklerle pop müziğin sevilen ismi Berkay'ın birbirinden güzel şarkıları eşliğinde coşkuyla gece geç saatlere kadar sürdü.

(EO-UE-İK-Y)

Başkan Günel: \'Bugün kına gecemiz, 31 Mart\'ta düğünümüz var\'
Kaynak: İHA

Ömer Günel, İsmail Cem, Kuşadası, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Günel: 'Bugün kına gecemiz, 31 Mart'ta düğünümüz var' - Son Dakika

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