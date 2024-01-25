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Başkan Günel: "Hukuk devleti inancının büyümesinin tek yolu düşünce özgürlüğüdür" - Son Dakika
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Başkan Günel: "Hukuk devleti inancının büyümesinin tek yolu düşünce özgürlüğüdür"

Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Kent Konseyi ve Kuşadası Gazeteciler Derneği tarafından düzenlenen anma programıyla Uğur Mumcu'nun ölümünün 31. yıl dönümü kutlandı. Başkan Ömer Günel, gazeteciliğin yüz akı Uğur Mumcu'yu saygı ve rahmetle anarak düşünce özgürlüğünün önemine vurgu yaptı. Programda, anıta çelenk sunuldu, müzik dinletisi ve tiyatro gösterisi gerçekleştirildi.

Başkan Günel: "Hukuk devleti inancının büyümesinin tek yolu düşünce özgürlüğüdür"
25.01.2024 - 09:13,  Güncelleme: 09:17
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Kuşadası'nda gazeteci yazar Uğur Mumcu ölümünün 31'inci yıl dönümünde Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Kent Konseyi ve Kuşadası Gazeteciler Derneği tarafından düzenlenen bir programla anıldı. Anma programında konuşan Başkan Ömer Günel, "Öncelikle gazeteciliğin yüz akı Uğur Mumcu'yu, saygı ve rahmetle anıyorum. Ülkemizde Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetle başlayan demokratik hukuk devleti inancını daha da büyütmenin tek yolu düşünce özgürlüğüdür" dedi.

Kuşadası'nda Uğur Mumcu ve Basın Şehitleri'ni Anma Günü programı, Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törenle başladı. Törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kuşadası Kent Konseyi ve Kuşadası Gazeteciler Derneği üyeleri tarafından anıta çelenk sunuldu. Anma programı İbramaki Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilen etkinlikle devam etti. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve çok sayıda gazetecinin katıldığı anma etkinliğinde ilk olarak barkovizyondan izleyicilere Uğur Mumcu'nun İzmir'in Dikili ilçesinde katıldığı söyleşiden kesitler sunuldu. Ardından müzik öğretmeni Zekiye Kanbal'ın oluşturduğu koro 'Uğurlar Olsun' ve 'Karlı Kayın Ormanında' isimli eserleri seslendirdi. Anma etkinliğinin son bölümündeyse Kuşadası Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Turan yönetimindeki öğrencilerden oluşan tiyatro topluluğu 'Vurulduk Ey Halkım Unutma Bizi' isimli şiir dramatizasyonunu sergiledi. Anma programına katkıda bulunanlara Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, gazeteciliğin yüz akı Uğur Mumcu'yu, saygı ve rahmetle anarak demokrasi inancının ve ifade özgürlüğünün önemine dikkat çekti. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Kent Konseyi, Ömer Günel, Uğur Mumcu, Kuşadası, Yerel, Son Dakika

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