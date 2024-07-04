Başkan Günel Kuşadası'ndan Yunanistan'a dostluk ve barış köprüsü kurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Başkan Günel Kuşadası'ndan Yunanistan'a dostluk ve barış köprüsü kurdu

Türkiye ile Yunanistan arasında dostluk ve barış rüzgarlarının esmesine katkı sağlayan Yorgo Papandreu, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'i ziyaret etti. Başkan Günel, iki ülke arasındaki dostluğun ileriye taşınması için çalışacağını belirtti.

04.07.2024 00:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkan Günel Kuşadası'ndan Yunanistan'a dostluk ve barış köprüsü kurdu

AYDIN - Türkiye ile Yunanistan arasında 2000'li yıllardan itibaren dostluk ve barış rüzgarlarının esmesine, dönemin Dışişleri Bakanı İsmail Cem ile kurduğu yakın arkadaşlıkla önemli bir katkı sağlayan Yorgo Papandreu, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'i ziyaret etti. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in de yer aldığı ziyarette konuşan Başkan Ömer Günel, "İki kardeş ülke arasındaki dostluğun ileriye taşınması için görevde oldum sürece elimden geleni yapacağım" dedi.

Yunanistan'ın eski Başbakanı Yorgo Papandreu Başkan Ömer Günel'in davetlisi olarak Kuşadası'na geldi. Uzun yıllardır Simi Uluslararası Sempozyumu'nu düzenleyerek dünya barışına katkı sağlamaya çalışan Papandreu, akademisyenler ve siyasetçilerden oluşan bir heyetle Başkan Ömer Günel'i makamında ziyaret etti. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in de yer aldığı ziyarette Papandreu, misafirperverliğinden dolayı Başkan Ömer Günel'e teşekkür edip, geçtiğimiz hafta sonu meydana gelen orman yangını için de geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Ömer Günel ise Yorgo Papandreu ve beraberindeki heyeti Kuşadası'nda ağırladıkları için mutluluk duyduklarını belirtti.

Başkan Ömer Günel, Yunanistan'ın eski Başbakanı Yorgo Papandreu ve Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, daha sonra İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'na geçti. Başkan Ömer Günel, Papandreu ve Selçuk Belediye Başkanı Sengel burada İsmail Cem anısına yapılan anıta karanfillerden oluşan çelenkler bıraktı. Daha sonraysa 23 yıl önce barışı simgelemesi için İsmail Cem ve Papandreu tarafından Kuşadası'na dikilen zeytin ağacının önünde hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kuşadası'nda duygu dolu anlar yaşadığını belirten Yorgo Papandreu, "Öncelikle bu sıcak misafirperverlik için başkanlarımıza teşekkürlerimi sunarım. İsmail Cem gibi benim hayatımda büyük öneme sahip bir arkadaşı anmak çok büyük bir onur. İsmail Cem ile yıllar önce her iki millet arasında attığımız dostluk ve barış temellerinin ne kadar sağlam olduğunu bugün Sisam'da görebilirsiniz. Türkiye ve Yunanistan'da sıklıkla orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz. Doğaya karşı her zaman sorumluluklarımız var. Biz birbirimizden ayrı değiliz. Biz bir aradayız. Bu tür olayların karşısında ortak hareket etmeliyiz. Kuşadası'nda sizlerle olmaktan dolayı çok mutluyum" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise, "Yorgo Papandreu bugün Kuşadası'na gelerek yine o hatıraları canlandırdı. O gün hisettiğimiz barışı ve sevgiyi 23 sene sonra bir kez daha aynı duygularla yaşadık. Ben inanıyorum ki İsmail Cem ve Papandreu'nun o gün dikmiş oldukları fidan, bugün nasıl büyük bir zeytin ağacı olduysa bugün ekilen barış tohumları iki ülke arasında da her geçen gün büyüyecek ve yeşerecek. O gün ortaya konulan barış fikri ve sevgi doğrultusunda iki kardeş ülke arasındaki dostluğun ileriye taşınması için görevde olduğum sürece elimden geleni yapacağım" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yorgo Papandreu, Yunanistan, Ömer Günel, Kuşadası, Türkiye, Diplomasi, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Günel Kuşadası'ndan Yunanistan'a dostluk ve barış köprüsü kurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:08 Gol sevinci sonrası UEFA’nın soruşturma başlattığı Merih Demiral’dan yeni paylaşım: Yüksel Türk Gol sevinci sonrası UEFA'nın soruşturma başlattığı Merih Demiral'dan yeni paylaşım: Yüksel Türk!
22:40 Irak’ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 37 terör hedefi imha edildi Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 37 terör hedefi imha edildi
21:55 Beyaz Saray’dan açıklama geldi Joe Biden yarıştan çekiliyor mu Beyaz Saray'dan açıklama geldi! Joe Biden yarıştan çekiliyor mu?
21:53 Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat için 27 yıl hapis talep etti Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat için 27 yıl hapis talep etti
21:28 Ankara’da iş adamı Nihat Karaarslan’a silahlı saldırı: 2 yaralı Ankara'da iş adamı Nihat Karaarslan'a silahlı saldırı: 2 yaralı
21:27 Tarih verildi Sıcaktan bunalan İstanbul’a sağanak yağış uyarısı Tarih verildi! Sıcaktan bunalan İstanbul'a sağanak yağış uyarısı
20:05 Bakan Kurum: Depremden etkilenen tüm şehirlerimizde arı gibi çalışacağız Bakan Kurum: Depremden etkilenen tüm şehirlerimizde arı gibi çalışacağız
18:34 Kök maaşı 10 bin liranın altında olan emekliler dikkat Hiç zam almayabilirler Kök maaşı 10 bin liranın altında olan emekliler dikkat! Hiç zam almayabilirler
17:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev arasında samimi diyalog: Bayağı dirisin maşallah Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev arasında samimi diyalog: Bayağı dirisin maşallah
17:31 Evli olan İspanya Kraliçesi Letizia’nın, arkadaşı ile ilişki yaşadığı iddia edildi Evli olan İspanya Kraliçesi Letizia'nın, arkadaşı ile ilişki yaşadığı iddia edildi
17:09 Merih Demiral’ı UEFA’ya şikayet eden Almanya’nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı Merih Demiral'ı UEFA'ya şikayet eden Almanya'nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
17:05 9. Yargı Paketi TBMM’de Kadınlar, evlenmeden önceki soyadlarını tek başına kullanamayacak 9. Yargı Paketi TBMM'de! Kadınlar, evlenmeden önceki soyadlarını tek başına kullanamayacak
16:46 6 farklı dilde Mert Günok’un kurtarışı Azeri spiker de en az bizimki kadar sevinmiş 6 farklı dilde Mert Günok'un kurtarışı! Azeri spiker de en az bizimki kadar sevinmiş
16:18 Sokakta bulduğu sutyeni internette satışa çıkardı İstediği para dudak uçuklatıyor Sokakta bulduğu sutyeni internette satışa çıkardı! İstediği para dudak uçuklatıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2024 00:46:53. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Günel Kuşadası'ndan Yunanistan'a dostluk ve barış köprüsü kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement