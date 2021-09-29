Üye Girişi
Başkan Güngör: "İtfaiye teşkilatımızla güçlüyüz" - Son Dakika

Başkan Güngör: "İtfaiye teşkilatımızla güçlüyüz"

29.09.2021 14:12
Başkan Güngör:

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İtfaiye Haftası dolayısıyla Demokrasi Meydanı'nda açılan tanıtım stantlarını ziyaret etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İtfaiye Haftası dolayısıyla Demokrasi Meydanı'nda açılan tanıtım stantlarını ziyaret etti.

İtfaiye Haftası dolayısıyla Demokrasi Meydanı'nda açılan tanıtım stantlarını ziyaret ederek itfaiyecilerle bir araya gelen bAŞKAN Güngör, "Kahraman itfaiyecilerimiz bu yıl yurdun dört bir yanında mücadele etti. Güçlü bir itfaiye teşkilatına ve profesyonel bir ekibe sahibiz. Tüm itfaiye teşkilatımıza teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum" dedi.

Başkan Güngör, "Öncelikle bütün kahraman itfaiye teşkilatlarımızın haftasını tebrik ediyorum, kendilerine görevlerinde başarılar diliyorum. Tabi gönül istiyor ki hiç doğal afet olmasın. Ama bu da hayatın gerçeklerinden biri. Sanayi ağırlıklı üretim yapılan Kahramanmaraş'ımızda bu tip yangınlar ve kırsal bölge yangınları yaşanabiliyor. Hamdolsun, Büyükşehir İtfaiyemiz yangınlarda süratle müdahale ediyor. Doğru sevk ve idare ile büyük yangınların önüne geçiliyor. Bu sene zor zamanlar geçirdik, yangınlarla karşı karşıya kaldık. Devletimiz, belediyelerimiz, özel sektör, gönüllü vatandaşlarımız el birliğiyle buralarda cansiperane çalışarak yangınları söndürdü. Ekiplerimiz de, önce Manavgat'ta, daha sonra da Muğla'daki yangınlara müdahale etti. Hem o bölgedeki kurumlarımızdan hem de oradaki vatandaşlarımızdan çok büyük bir teşekkür aldık. Bu manada ekibime çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bu sene itfaiye teşkilatının imkan ve kabiliyetlerini artırdıklarını söyleyen Güngör," Çalışmalarımız kapsamında 6 adet tam donanımlı araçlar alıyoruz. Aynı zamanda 3 İtfaiye Merkezi'mizi yeniliyoruz ve kapasiteyi artırıyoruz. Yeni personel istihdamıyla teşkilatımızı güçlendiriyoruz. Ekiplerimiz tam donanımlı şekilde 24 saat esası ile göreve hazır olarak bekliyorlar. Ben tekrar bütün itfaiye teşkilatlarımızın itfaiye haftasını tebrik ediyor, başarılar diliyorum" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Başkan Güngör: İtfaiye teşkilatımızla güçlüyüz
Başkan Güngör: İtfaiye teşkilatımızla güçlüyüz
Başkan Güngör: İtfaiye teşkilatımızla güçlüyüz

Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş, İtfaiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Güngör: 'İtfaiye teşkilatımızla güçlüyüz' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'nda zehirlenen 8 oyuncudan 5'i hastaneye kaldırıldı 14:05 Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'nda zehirlenen 8 oyuncudan 5'i hastaneye kaldırıldı Haluk Levent, SMA hastası çocuklar için televizyon programı yapacak 14:00 Haluk Levent, SMA hastası çocuklar için televizyon programı yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le görüşmesinde 3 gündem maddesi yer aldı 13:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le görüşmesinde 3 gündem maddesi yer aldı
ABD'den ortalığı karıştıracak skandal fotoğraf! Terör örgütü üyeleriyle resmi temasta bulunmuşlar 13:46 ABD'den ortalığı karıştıracak skandal fotoğraf! Terör örgütü üyeleriyle resmi temasta bulunmuşlar Bergen'in katili Halis Serbest'ten şaşkınlık yaratan sözler: İlk annesine sıktım, ölmediğini bilseydim onu sağ bırakmazdım 13:15 Bergen'in katili Halis Serbest'ten şaşkınlık yaratan sözler: İlk annesine sıktım, ölmediğini bilseydim onu sağ bırakmazdım 1 biftek için 7.500 TL istedi! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki çekmeye devam ediyor 12:48 1 biftek için 7.500 TL istedi! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki çekmeye devam ediyor
İstanbulkart sıkıntısı sebebiyle İBB, yeni ihale açtı 12:06 İstanbulkart sıkıntısı sebebiyle İBB, yeni ihale açtı Oto galerilerdeki fiyatlar bayileri geri bıraktı 11:32 Oto galerilerdeki fiyatlar bayileri geri bıraktı

Son Dakika Haberleri
14:04 Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'nda zehirlenen 8 oyuncudan 5'i hastaneye kaldırıldı
14:02 Sevgililerin kavgası kanlı bitti! Şiddet gören genç kadın, erkek arkadaşını bıçakladı
14:00 Haluk Levent, SMA hastası çocuklar için televizyon programı yapacak
13:58 Yahudilerin cami basıp dans ettiği görüntüler sosyal medyada tepki çekti
13:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le görüşmesinde 3 gündem maddesi yer aldı
13:47 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Larin'e kapıyı gösterdi: Gitmek isteyen gidebilir, ben kısa keserim
13:45 ABD'den ortalığı karıştıracak skandal fotoğraf! Terör örgütü üyeleriyle resmi temasta bulunmuşlar
13:29 Sergen Yalçın, Vitor Pereira'nın toplantısından kopyala yapıştır yaptı! Birebir aynı sözleri söyledi
13:16 Trump'ın eski danışmanından korkutan Taliban senaryosu: Pakistan'ı da alıp 150 nükleer silahı ele geçirebilirler
13:15 Bergen'in katili Halis Serbest'ten şaşkınlık yaratan sözler: İlk annesine sıktım, ölmediğini bilseydim onu sağ bırakmazdım
Son Dakika! Putin ile görüşen Erdoğan'dan S-400 konusunda net mesaj: Geri adım atmamız mümkün değil Son Dakika! Putin ile görüşen Erdoğan'dan S-400 konusunda net mesaj: Geri adım atmamız mümkün değil         
14:14
Sevgililerin kavgası kanlı bitti! Şiddet gören genç kadın, erkek arkadaşını bıçakladı Sevgililerin kavgası kanlı bitti! Şiddet gören genç kadın, erkek arkadaşını bıçakladı         
14:02
Yahudilerin cami basıp dans ettiği görüntüler sosyal medyada tepki çekti Yahudilerin cami basıp dans ettiği görüntüler sosyal medyada tepki çekti         
13:58
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Larin'e kapıyı gösterdi: Gitmek isteyen gidebilir, ben kısa keserim Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Larin'e kapıyı gösterdi: Gitmek isteyen gidebilir, ben kısa keserim         
13:48
Trump'ın eski danışmanından korkutan Taliban senaryosu: Pakistan'ı da alıp 150 nükleer silahı ele geçirebilirler Trump'ın eski danışmanından korkutan Taliban senaryosu: Pakistan'ı da alıp 150 nükleer silahı ele geçirebilirler         
13:16
Son Dakika magazin haberleri! Son magazin olayları Son Dakika magazin haberleri! Son magazin olayları         
12:54
13 yaşındaki kız çocuğunu kaçırmak istediler, şikayetçi olan aileyi darbedip iş yerini silahla ateş açtılar 13 yaşındaki kız çocuğunu kaçırmak istediler, şikayetçi olan aileyi darbedip iş yerini silahla ateş açtılar         
12:34
Honda, 24 yıl sonra Türkiye'deki fabrikasını kapattı! İşte kararın arkasındaki gerçekler Honda, 24 yıl sonra Türkiye'deki fabrikasını kapattı! İşte kararın arkasındaki gerçekler         
11:41
Aracına 100 liralık antifriz eklemeyen sürücülere uyarı geldi! 9 bin liralık masraf kapıda Aracına 100 liralık antifriz eklemeyen sürücülere uyarı geldi! 9 bin liralık masraf kapıda         
10:27
Atandığı ülkeye iç karışıklık sebebiyle gidemeyen Türk büyükelçi, bağ bahçe işleri yapıyor Atandığı ülkeye iç karışıklık sebebiyle gidemeyen Türk büyükelçi, bağ bahçe işleri yapıyor         
10:20
Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor         
09:40
12 yaşındaki çocuk, tüfekle oynarken 9 yaşındaki kuzenini öldürdü 12 yaşındaki çocuk, tüfekle oynarken 9 yaşındaki kuzenini öldürdü         
09:23
Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı         
00:04
Parkta korku dolu anlar! Çocuğun burnundan giren amip, beynini yedi Parkta korku dolu anlar! Çocuğun burnundan giren amip, beynini yedi         
20:38
Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu         
20:24
Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi         
19:01
Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı         
18:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2021 14:18:14. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Güngör: "İtfaiye teşkilatımızla güçlüyüz" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement