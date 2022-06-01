Başkan Güngör: "Süt tüketiminde halen gerideyiz" - Son Dakika
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Başkan Güngör: "Süt tüketiminde halen gerideyiz"

01.06.2022 15:56
Başkan Güngör: "Süt tüketiminde halen gerideyiz"

Aydın Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (ADSYB) Başkanı Mehmet Sedat Güngör, gelişmiş ülkelerde yıllık kişi başı süt tüketiminin yaklaşık 130 litreyi bulurken, bu rakamın Türkiye'de 25-30 litre civarında olduğunu sağlıklı bir toplum için süt içme alışkanlığının herkese...

Aydın Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (ADSYB) Başkanı Mehmet Sedat Güngör, gelişmiş ülkelerde yıllık kişi başı süt tüketiminin yaklaşık 130 litreyi bulurken, bu rakamın Türkiye'de 25-30 litre civarında olduğunu sağlıklı bir toplum için süt içme alışkanlığının herkese kazandırılması gerektiğini belirtti.

Sütün faydalarını anlatmak, süt içme alışkanlığının kazandırılmasını ve süt tüketiminin artırılmasını sağlamak amacıyla, Uluslararası Sütçülük Federasyonu'nun 1956 yılında aldığı bir karar gereğince 1 Haziran, "Dünya Süt Günü" olarak kutlandığını belirten ADSYB Başkanı Mehmet Sedat Güngör, sütün, insan yaşamının her evresinde tüketilmesi gereken bir besin olduğunun unutulmaması gerektiğini söyledi.

İnsanoğlunun doğumundan ölümüne kadar en faydalı sıvıların başında gelen sütün Türkiye'de yeterince tüketilmediğini ve süt tüketimi yaygınlaşması halinde birçok sağlık sorununun da çözüme kavuşacağının altını çizen Güngör; "Tüm çabalara rağmen, ülkemizde içme sütü tüketim alışkanlığı olması gereken seviyenin çok altındadır. Bu doğrultuda yapılan araştırmalar, Türk halkının su, çay ve gazlı içeceklerden daha az süt tükettiğini göstermektedir. İnsan sağlığı için çok önemli olan süt aynı zamanda hayvancılık sektörünün de lokomotifi durumundadır" diyerek sağlık için sütün daha fazla tüketilmesini önerdi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Mehmet Sedat, Damızlık, Türkiye, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Güngör: 'Süt tüketiminde halen gerideyiz' - Son Dakika


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