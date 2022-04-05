Başkan Gürkan, TİGEM Müdürü Akın'ı kabul etti - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Sultansuyu Tarım İşletmesi (TİGEM) Müdürlüğüne atanan Olcay Akın'ı kabul ederek bir süre görüştü.

Yoğun programlarına rağmen kendilerini kabul eden Başkan Gürkan'a teşekkür eden TİGEM Müdürü Olcay Akın, "Yoğun programından bize zaman ayırarak, makamında kabul eden Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Malatya'ya henüz yeni geldim. Sultansuyu Tarım İşletmesi'ne atandım. Sayın Başkanımızı hem yakından tanımak hem de çalışmalar hakkında bilgi almak için geldik. Bu nazik kabulünden dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.

TİGEM Müdürlüğüne atanan Olcay Akın'a yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Gürkan ise ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, "Katılımcı belediyecilik temeli ilkesinde gerek Sivil Toplum Örgütlerimiz olsun, gerek Sendikalarımız olsun, gerekse de Kamu Kuruluşlarımız olsun hakikaten yakın ilişki ve temas halindeyiz. Özellikle yaptığımız işlerle ilgili görüş ve fikir alış verişiyle beraber aynı zamanda paydaş olma alışkanlığımız da vardır. Eğer bir başarı varsa bu başarının temelinde de bu esas var. Yani katılımcı ve herkesi bu işe katmak, herkesin fikrini almak bizim için çok önemlidir. Yol haritamızın oluşmasında da biz hep buna önem vermişizdir. Sultansuyu Haramız da hakikaten Osmanlı döneminden gelip Cumhuriyetimizle bize devredilen ve hala da Türkiye'nin en mümtaz seçme atlarının yetiştiği bir çiftliktir. O çiftlikte görev almanız bizi ziyadesiyle memnun etmiştir. İnşallah o çiftliğimizin gerek döner sermayeyle olan iş ve işlevleri açısından gerek yönetim anlamında ve bizlerle ileriki zamanlarda paydaş olarak çalışacağımız sosyal ve kültürel etkinliklerde birlikte olmayı diliyorum. Biz zaman zaman Sultansuyu'nda etkinlikler de düzenliyoruz. Ben tekrar görevinizde başarılar diliyorum. Sultansuyu'muz ve Malatya'mız güzeldir. Buradan memnun kalacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı. - MALATYA