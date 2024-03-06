Muğla Büyükşehir Belediyesi, 293 kadını Çanakkale\'ye uğurladı

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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün katılımı ile gerçekleştirilen uğurlama töreni ile Çanakkale Şehitliğini hiç görmeyen 293 kadını ziyaret için Çanakkale'ye gitti. Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen program kapsamında Muğla'nın 13 ilçesinden 293 kadın akşam saat 21.30'da düzenlenen törenin ardından 7 otobüsle Çanakkale'yi ziyaret için yola çıktı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri dehası ve Türk Milleti'nin kahramanlığı, cesareti ile 1. Dünya Savaşı'nın seyrinin değiştiği, büyük devletlerin donanmalarının, askerlerinin karadan ve denizden geçemediği Çanakkale Zaferi'nin 109.yılında Muğla'dan 293 kadın Çanakkale'ye gitti. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün uğurlama töreninde Çanakkale'deki birlikteliğe, beraberliğe dikkat çekerek Atatürk'ün yolunda Türk Milleti'nin başaramayacağı hiçbir şeyin olmadığını belirtti.

2016 yılından bugüne 3 bin 777 vatandaş Çanakkale'ye gitti

2016 yılından bugüne Çanakkale'de şehitleri ziyaret için 3777 vatandaşı gönderen Büyükşehir Belediyesi 2024 yılında da 293 kadını Çanakkale'ye uğurladı. Uğurlama töreninde konuşan Nazife Şahin; "Çanakkale'nin geçilmez olduğunu tüm dünyaya gösteren ulu önder Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anmak için Muğlalılar olarak ziyarete gidiyoruz. Bizlere bu imkanı sağlayan Büyükşehir Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum." dedi. Çanakkale'ye giden kadınlardan İnci Kaya'da aslen İstanbullu olduğunu, Dalaman'da ikamet ettiğini ve Çanakkale'yi ilk defa göreceğini, çok heyecanlı olduğunu söyledi. Milas Çomakdağ'dan Gülergül Ağaçarası'da Çanakkale'ye ilk defa gittiğini söyledi ve Başkan Gürün'e çiçek hediye etti.

Başkan Gürün; "Çanakkale'yiz geçilmez yapan kahramanlarımıza Muğla'mızın minnetlerini ve dualarını gönderiyoruz"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün uğurlama töreninde yaptığı konuşmada birlik, beraberlikle Atatürk'e, Cumhuriyet'e, demokrasiye her zamankinden daha fazla sahip çıkmaları gerektiğini, bu birlikteliğin en güzel örneğinin 1915'de Çanakkale'de yaşandığını, Türk Milleti'nin yedi düvele tek yumruk olarak meydan okuduğunu söyledi.

Başkan Gürün; "Çanakkale ziyareti bizler için çok değerli. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ana temeli orada atıldı. Biz Çanakkale'ye daha çok 13 ilçemizden kadınlarımızı götürmeye çalışıyoruz. Çünkü analar evlatlarını Çanakkale'de şehit verdiler. Muğla'mızın Çanakkale'de 600'den fazla şehidi var. 1915 Çanakkale Zaferi Türk Milleti'nin büyük işgalci devletlerin planını ilk bozduğu yer. Askeri dehası ile Çanakkale'yi geçilmez yapan, Türk Milleti'nin geleceğini değiştiren Atatürk Kurtuluş Savaşı'nı da Çanakkale'de gözünü kırpmadan ölüme giden milletimizin evlatları ile kazandı. Son zamanlarda maalesef şehitlerimizin kanı ile kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin ana ilkelerini ortadan kaldırmak için çalışmalar yapılıyor. Ata'mıza, Cumhuriyetimize, demokrasimize her zamankinden daha fazla sahip çıkmamız gerekiyor. Çanakkale'de olduğu gibi birlik, beraberlikle, ayrışmadan, farklılıklarımızı avantaj olarak kullanarak, kol kola girerek bu vatana sahip çıkacağız. Sizleri farklı duygular hissedeceğiniz, Türk Milleti için en özel topraklardan biri olan Çanakkale'ye bu duygularla uğurluyoruz. Orada hissettiklerinizi, düşüncelerinizi küçük küçük notlar alarak bizlere ulaştırın. Bunları yazılı hale getirip yayınlayalım. Bizim de dualarımızı, minnetlerimizi şehitlerimize ulaştırın, yolunuz açık olsun" dedi. - MUĞLA