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Başkan Hikmet Karaca güven tazeledi - Son Dakika

Başkan Hikmet Karaca güven tazeledi

17.01.2022 10:05
Başkan Hikmet Karaca güven tazeledi

Matbaacılar, Kırtasiyeciler, Tabelacılar, Gazeteciler, Fotoğrafçılar, Zücaciyeciler, Oyuncakçılar ve Çiçekçilerin bağlı olduğu Erzurum Matbaacılar, Kırtasiyeciler ve Tabelacılar Esnaf Odasının genel kurulu yapıldı.

Matbaacılar, Kırtasiyeciler, Tabelacılar, Gazeteciler, Fotoğrafçılar, Zücaciyeciler, Oyuncakçılar ve Çiçekçilerin bağlı olduğu Erzurum Matbaacılar, Kırtasiyeciler ve Tabelacılar Esnaf Odasının genel kurulu yapıldı.

Divan Başkanlığını Mesut Gülrek, Divan Başkan Yardımcılığını Alper Pirimoğlu, katip üyeliklerini ise Muhammet Miraç Tayan, Hakan Karadeniz ve Cengiz Keleş'in yaptığı genel kurulda mevcut başkan Hikmet Karaca, kongreye katılan bütün üyelerin oyunu alarak yeniden başkan seçildi.

Hikmet Karaca, kongrede yaptığı konuşmada; "Erzurum esnaf ve sanatkarının sorunlarını yakinen biliyoruz, sorunlarımızın çözümü noktasında gerek yerelde, gerekse genelde önemli çalışmalara imza attık. Esnafın günü birlik yaşadığı bütün sorunları yönetim olarak biz de yaşıyoruz, son dört yıl içerisinde başta Ticaret Bakanlığı olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kültür Turizm Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlıklarının bakan ve bakan yardımcıları düzeyinde bir dizi görüşmeler yaptık. Esnaf ve sanatkarımızın yaşadığı bütün zorlukları gündemde tutmada ve yetkililere ulaştırmada Türkiye genelinde örnek bir oda olduk, bu çalışma azmimizi sizlerin destekleriniz ile gerçekleştiriyoruz. Yaşadığımız ekonomik sıkıntıların esnafı ne derece müşkül durumda bıraktığını da çok iyi biliyoruz. Küçük ve orta ölçekli esnafın ayakta kalabilmesi için, zincir marketlerde bazı ürünlerin satışının yasaklanmasını içeren paketin kanunlaşması için önemli çalışmalarımız oldu. Şu an TBMM de görüşülen marketler yasasının kanunlaşması için büyük gayret ve çaba gösterdik, göstermeye de devam ediyoruz. Düzenleme yürürlüğe girdiği takdirde zincir marketlerde beyaz eşya, elektronik eşya, mobilya, ev tekstili, kırtasiye, nalburiye ve hırdavat satılamayacak. Yıllardır üzerinde çalıştığımız, ilgili bakanlıklara dosyalar halinde ilettiğimiz sorunlarımızın çözümü adına bu uygulama ivedilikle kanunlaşırsa esnafımız da rahat nefes alır diyor, genel kurulumuzun ülkemize ve esnafımıza hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

Hikmet Karaca'nın listesi şu şekilde oluştu.

Yönetim Kurulu; Adnan Aksak, Vedat Adıgüzel, Adnan Atalay, Arif Sönmez, Hanifi Soğancı, Fatih Küçükler, Yusuf Sincar, Muhammet Miraç Tayan, Suat Aydın, Hakan Karadeniz, Hakan Algan, Mesut Ayhan, Ömer Ayık.

Denetim Kurulu; Nizamettin Korucu, Atilla Alim, Ümit Karabulut, Mustafa Bayrak, Selçuk Koçak, Adem Balcıoğlu. - ERZURUM

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Hikmet Karaca, Karadeniz, Erzurum, Esnaf, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Hikmet Karaca güven tazeledi - Son Dakika


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