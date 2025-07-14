Başkan Hızar: "Vatan sadece toprak, pasaport, kimlik değildir"

Avrupa Kayserili İşverenler Birliği (AKİB) Genel Başkanı iş insanı Ali Hızar; "Bizler çok uzaklarda yaşasak da, vatanımıza, sadece pasaportla değil, o pasaportun üstündeki ay yıldıza canımız pahasına bağlıyız" dedi.

AKİB Genel Başkanı Hızar; Kayserili gurbetçiler olarak 15 Temmuz'da Cumhuriyet Meydanı'nda olacaklarını ifade ederek; "15 Temmuz gecesi, tanklar vardı ama iman daha ağır bastı. Jetler uçuyordu ama dualar daha yükseğe çıktı. Kurşunlar vardı ama ölüme bile gülümseyen yüzler, kurşunlardan daha keskindi. 15 Temmuz bize bir kez daha hatırlattı ki, vatan sadece sınırlar değildir, vatan birlikte direnmek, birlikte ayağa kalkmak ve gerektiğinde birlikte şehit olmaktır" dedi. AKİB Genel Başkanı iş insanı Ali Hızar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde yaptığı konuşmada şunları söyledi;

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü; yani vatan toprağı tarihini, evlatlarıyla yeniden yazdığı gündü. O gün, tanklar vardı ama iman daha ağır bastı. Jetler uçuyordu ama dualar daha yükseğe çıktı. Kurşunlar vardı ama ölüme bile gülümseyen yüzler, kurşunlardan daha keskindi. Milyonlarca Avrupalı Türk kardeşimiz o geceyi Almanya'da televizyon ekranından izlerken, hepimiz kalbi İstanbul sokaklarında çarpıyordu. Sanki oradaydık, sanki o tankın önüne bizler de yatmıştık. Bir milletin tekrar ve tekrar şahlandığı o geceyi bir daha asla unutmadık, unutamayız."

AKİB Genelbaşkanı iş insanı Ali Hızar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle yaptığı açıklamada, Avrupalı Türkler olarak uzakta olmalarına rağmen, aslında her gerektiğinde en yakın durumda olduklarını ifade ederek; "Belki uzaktayız ama ne zaman vatanımız çağırsa, biz en yakınız! 15 Temmuz'da da, savaşta da, depremlerde de hep en yakınız. 15 Temmuz, bize bir kez daha hatırlattı ki, vatan sadece sınırlar değildir. Vatan, birlikte direnmek, birlikte ayağa kalkmaktı ve gerekirse vatan için gözünü kırpmadan canını vermektir. O gece de öyle oldu ve ölümü öldüren yiğitler hiç düşünmeden o gece meydanlardaki yüzbinler gibi, şehit olmak için adeta yarıştılar ve güzel ülkemizi hain planlara kurban etmediler. ve onlar; bir daha hiç ölmediler, ruhları şad, mekanları cennet olsun. ve bizler, asla unutmayacağız; onun için de her 15 Temmuz'da olduğu ve olacağı gibi bu 15 Temmuz'da da Avrupa Kayserili İşverenler Birliği yöneticileri olarak ve tüm Avrupa da yaşayan Kayserililer olarak, Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'nda olacağız. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun" diye konuştu. - KAYSERİ