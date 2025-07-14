Başkan Hızar: "Vatan sadece toprak, pasaport, kimlik değildir" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Başkan Hızar: "Vatan sadece toprak, pasaport, kimlik değildir"

Başkan Hızar: "Vatan sadece toprak, pasaport, kimlik değildir"
14.07.2025 21:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Kayserili İşverenler Birliği (AKİB) Genel Başkanı iş insanı Ali Hızar; "Bizler çok uzaklarda yaşasak da, vatanımıza, sadece pasaportla değil, o pasaportun üstündeki ay yıldıza canımız pahasına bağlıyız" dedi.

Avrupa Kayserili İşverenler Birliği (AKİB) Genel Başkanı iş insanı Ali Hızar; "Bizler çok uzaklarda yaşasak da, vatanımıza, sadece pasaportla değil, o pasaportun üstündeki ay yıldıza canımız pahasına bağlıyız" dedi.

AKİB Genel Başkanı Hızar; Kayserili gurbetçiler olarak 15 Temmuz'da Cumhuriyet Meydanı'nda olacaklarını ifade ederek; "15 Temmuz gecesi, tanklar vardı ama iman daha ağır bastı. Jetler uçuyordu ama dualar daha yükseğe çıktı. Kurşunlar vardı ama ölüme bile gülümseyen yüzler, kurşunlardan daha keskindi. 15 Temmuz bize bir kez daha hatırlattı ki, vatan sadece sınırlar değildir, vatan birlikte direnmek, birlikte ayağa kalkmak ve gerektiğinde birlikte şehit olmaktır" dedi. AKİB Genel Başkanı iş insanı Ali Hızar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde yaptığı konuşmada şunları söyledi;

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü; yani vatan toprağı tarihini, evlatlarıyla yeniden yazdığı gündü. O gün, tanklar vardı ama iman daha ağır bastı. Jetler uçuyordu ama dualar daha yükseğe çıktı. Kurşunlar vardı ama ölüme bile gülümseyen yüzler, kurşunlardan daha keskindi. Milyonlarca Avrupalı Türk kardeşimiz o geceyi Almanya'da televizyon ekranından izlerken, hepimiz kalbi İstanbul sokaklarında çarpıyordu. Sanki oradaydık, sanki o tankın önüne bizler de yatmıştık. Bir milletin tekrar ve tekrar şahlandığı o geceyi bir daha asla unutmadık, unutamayız."

AKİB Genelbaşkanı iş insanı Ali Hızar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle yaptığı açıklamada, Avrupalı Türkler olarak uzakta olmalarına rağmen, aslında her gerektiğinde en yakın durumda olduklarını ifade ederek; "Belki uzaktayız ama ne zaman vatanımız çağırsa, biz en yakınız! 15 Temmuz'da da, savaşta da, depremlerde de hep en yakınız. 15 Temmuz, bize bir kez daha hatırlattı ki, vatan sadece sınırlar değildir. Vatan, birlikte direnmek, birlikte ayağa kalkmaktı ve gerekirse vatan için gözünü kırpmadan canını vermektir. O gece de öyle oldu ve ölümü öldüren yiğitler hiç düşünmeden o gece meydanlardaki yüzbinler gibi, şehit olmak için adeta yarıştılar ve güzel ülkemizi hain planlara kurban etmediler. ve onlar; bir daha hiç ölmediler, ruhları şad, mekanları cennet olsun. ve bizler, asla unutmayacağız; onun için de her 15 Temmuz'da olduğu ve olacağı gibi bu 15 Temmuz'da da Avrupa Kayserili İşverenler Birliği yöneticileri olarak ve tüm Avrupa da yaşayan Kayserililer olarak, Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'nda olacağız. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etkinlik, Politika, kayseri, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Hızar: 'Vatan sadece toprak, pasaport, kimlik değildir' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mezarda bal mumundan yapılmış bebek ve bebeğe sarılı muska bulundu Mezarda bal mumundan yapılmış bebek ve bebeğe sarılı muska bulundu
2 çocuk annesi kadın eşinin 20’den fazla bıçak darbesiyle katledildiü 2 çocuk annesi kadın eşinin 20'den fazla bıçak darbesiyle katledildiü
2 yeğenini öldüren amca tutuklandı 2 yeğenini öldüren amca tutuklandı
Almanya Başbakanı Merz’den Gazze çıkışı: Kabul edilemez Almanya Başbakanı Merz'den Gazze çıkışı: Kabul edilemez
PSG bozguna uğradı Kulüpler Dünya Kupası şampiyonu Chelsea PSG bozguna uğradı! Kulüpler Dünya Kupası şampiyonu Chelsea
Deprem bölgesindeki alacakların taksit süreleri uzatıldı Deprem bölgesindeki alacakların taksit süreleri uzatıldı
4 üniversitede 14 fakülte ve enstitü kapatıldı 4 üniversitede 14 fakülte ve enstitü kapatıldı
Şile Belediyesi soruşturmasında Başkan Kabadayı ile birlikte 5 şüpheli tutuklandı Şile Belediyesi soruşturmasında Başkan Kabadayı ile birlikte 5 şüpheli tutuklandı
Hatalı park uyarısı yapılan sürücü ve yakınları polise saldırdı Hatalı park uyarısı yapılan sürücü ve yakınları polise saldırdı
Chelsea - PSG maçının sonunda ortalık karıştı Luis Enrique, yıldız futbolcuya vurdu Chelsea - PSG maçının sonunda ortalık karıştı! Luis Enrique, yıldız futbolcuya vurdu
Asgari ücrete ’çifte’ zam talebi AK Partili vekiller Kabine’ye iletti Asgari ücrete 'çifte' zam talebi! AK Partili vekiller Kabine'ye iletti

20:26
Kartalkaya faciasında yeni görüntüler Otel müdürü ardına bakmadan kaçmış
Kartalkaya faciasında yeni görüntüler! Otel müdürü ardına bakmadan kaçmış
20:12
15 Temmuz etkinliklerinde “Atatürk fotoğrafları yasaklandı“ iddiasına yalanlama
15 Temmuz etkinliklerinde "Atatürk fotoğrafları yasaklandı" iddiasına yalanlama
19:13
Tırın dorsesi otomobillerin üzerine düştü: 5 ölü, 1 yaralı
Tırın dorsesi otomobillerin üzerine düştü: 5 ölü, 1 yaralı
18:19
Trump, Putin’e 50 gün süre verdi: Anlaşma sağlanamazsa, Rusya’ya ağır yaptırımlar uygulayacağız
Trump, Putin'e 50 gün süre verdi: Anlaşma sağlanamazsa, Rusya'ya ağır yaptırımlar uygulayacağız
10:47
Jennifer Lopez, cesur sahne kıyafetiyle Madrid’i salladı
Jennifer Lopez, cesur sahne kıyafetiyle Madrid'i salladı
10:29
Trump, uyarılara rağmen sahneden inmedi Futbolcular ile kupayı kaldırdı
Trump, uyarılara rağmen sahneden inmedi; Futbolcular ile kupayı kaldırdı!
10:27
Kabine kulisleri kaynıyor Değişim için perşembe günü işaret edildi
Kabine kulisleri kaynıyor! Değişim için perşembe günü işaret edildi
10:22
Kuzey Kore’den düşmanlarına gözdağı 3 ülkeyi birden hedef aldı
Kuzey Kore'den düşmanlarına gözdağı! 3 ülkeyi birden hedef aldı
09:49
Turistlerin dövüldüğü işletmeden açıklama: Hesabı ödemediler, bayrağımıza küfür ettiler
Turistlerin dövüldüğü işletmeden açıklama: Hesabı ödemediler, bayrağımıza küfür ettiler
09:26
Borsa operasyonu Çok sayıda gözaltı kararı
Borsa operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı
09:16
Milyonluk dolandırıcılığın mağduru Ozan Doğulu sessizliğini bozdu
Milyonluk dolandırıcılığın mağduru Ozan Doğulu sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2025 21:11:11. #7.12#
SON DAKİKA: Başkan Hızar: "Vatan sadece toprak, pasaport, kimlik değildir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.