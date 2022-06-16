Başkan Hürriyet: "6 önemli ödül aldık"

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Leyla Hanım" filmi ve İzmit Belediye Tiyatrosu'nun aldığı uluslararası ödüllerle birlikte 3 yıllık görev sürecinde 6'ncı ödülü İzmit'e kazandırdı. Başkan Hürriyet, "Üç gün içinde 2, üç yılda değişik alanlarda 6 önemli ödül aldık" dedi.

Fatma Kaplan Hürriyet'in öncülük ettiği "Leyla Hanım" filmi, 23. Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde Organizasyon Özel Komite Ödülü'ne layık görüldü. Yakın zamanda kurulan İzmit Belediye Tiyatrosu'nun "Vasati Dört Kişi" oyunu 9. Uluslararası Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri'nde En İyi İlk Oyun ödülünü kazandı. Aynı organizasyonda Başkan Hürriyet, kültür ve sanata yaptığı katkılardan dolayı Uluslararası Sanata Katkı Ödülü'ne layık görüldü.

3 günde 2 ödülle İzmit'e dönen Başkan Hürriyet, "Üç gün içinde 2, üç yılda değişik alanlarda 6 önemli ödül aldık. İzmit'imize hayırlı olsun" dedi. - KOCAELİ