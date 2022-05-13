Başkan Irgatoğlu adaylığını açıkladı, teşkilattan tam destek aldı - Son Dakika
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Başkan Irgatoğlu adaylığını açıkladı, teşkilattan tam destek aldı

13.05.2022 14:03
Başkan Irgatoğlu adaylığını açıkladı, teşkilattan tam destek aldı

Sağlık Sen Manisa Şubesi 6. Olağan Genel Kurulu öncesi adaylığını açıklayan mevcut Başkan Mustafa Irgatoğlu, teşkilattan da tam destek aldı.

Sağlık Sen Manisa Şubesi 6. Olağan Genel Kurulu öncesi adaylığını açıklayan mevcut Başkan Mustafa Irgatoğlu, teşkilattan da tam destek aldı.

Sağlık Sen Manisa Şubesi 6. Olağan Genel Kurulunda mevcut Başkan Mustafa Irgatoğlu adaylığını açıkladı. Teşkilattan da tam destek alan Irgatoğlu, bugüne kadar yaptığı çalışmalarla da takdir topladı. Yaptığı açıklamada sendika olarak dayanışma içerisinde yola çıktıklarını belirten Irgatoğlu, "Sağlık Sen Manisa Şubesi 6. Olağan genel kurulu, adaylık ve seçim takvimimiz hakkında yaptığımız istişarelerimizi tamamlamış bulunuyoruz. Sağlık Sen Manisa Şubesi olarak demokratik ve şeffaf bir genel kurul için çalışmalarımızı teşkilatımızla birlikte yapacağız. Bu gündemle il yönetimi ve ilçe başkanlarımız başta olmak üzere teşkilatımızla yaptığımız istişareler şahsım adına yeniden aday olma yönünde olmuştur. Dolayısıyla teşkilatımızın vardığı karara, gösterdiği teveccühe ve ortaya koyduğu desteğe uyarak bugün yönetim kurulumuz ve ilçe başkanlarımız ile birlikte Sağlık Sen Manisa Şubesi 6. olağan Genel Kurulunda aday olduğumu sizlere paylaşmak istiyorum. Rabbimden sendikamız teşkilatımız, ilimiz ve tüm paydaşlarımız için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Biz bir Sendika olarak bu işin temelinde dayanışma olduğunu, tek başına bir şey ifade eden nitelikli bir duruşun, dayanışma içerisinde ve de örgütlü bir yapı halinde gerçek manada bir anlama kavuşarak toplumsal birçok fayda üretebileceği bilinciyle hareket ediyoruz. Bu anlamda bizim sendikacılığımız birlikte bir aile olma düsturuyla kendisine yön bulmuş, birinin hukukunu ötekine aile bağıyla bağlamış, hataya karşı anlayış gösterme ve varsa bir yanlış bunu düzeltme eğiliminde bir tavır takınmayı merkezine almıştır. Önümüzdeki genel kurul sürecinin de bu yaklaşım doğrultusunda olmasını temenni ediyorum. Kurumsal bütünlüğün ve dayanışmanın gereğini yapma azminde olacağız. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle bir takım zihniyetlerin heves ettiği vesayet günlerinin artık geride kaldığını belirtmek istiyor, sendikamızın demokratik bir kongre yapacağı yönündeki inancımı tekrar paylaşmak istiyor ve saygılarımı sunuyorum" dedi. - MANİSA

Başkan Irgatoğlu adaylığını açıkladı, teşkilattan tam destek aldı
Başkan Irgatoğlu adaylığını açıkladı, teşkilattan tam destek aldı

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Sendika, Manisa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Irgatoğlu adaylığını açıkladı, teşkilattan tam destek aldı - Son Dakika


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