Başkan Işıksu: "Milletimizle daima biriz, beraberiz" - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Başkan Işıksu: "Milletimizle daima biriz, beraberiz"

Başkan Işıksu: "Milletimizle daima biriz, beraberiz"

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan ile birlikte Kavaklıorman Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu.

06.05.2025 16:58  Güncelleme: 17:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan ile birlikte Kavaklıorman Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. "Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor" programları çerçevesinde, Adapazarı Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kavaklıorman Cemiyet Alanı'nda mahalle sakinleri ile bir araya gelen Işıksu, "Milletimizle daima biriz, beraberiz. Bu programla birlikte İlyaslar'dan sonra Kavaklıorman'ımızın da Cemiyet Alanını faaliyete geçirmiş olduk, hayırlı olsun" dedi.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Kavaklıorman Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle Muhtarı Cengiz Gündoğdu'nun ev sahipliğinde, Kavaklıorman ve İlyaslar mahallelerinde ikamet eden kadınlara özel olarak düzenlenen programa, Başkan Işıksu ile birlikte, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan, Adapazarı Belediyesi AK Parti meclis üyesi Behlül Bayrak, Adapazarı Süt Üreticileri Birliği Başkanı Mahit Tınmaz, İlyaslar Mahallesi Muhtarı Aydın Turan ve Karadere Mahallesi Muhtarı Ferruh Akıncık katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Kavaklıorman Mahallesi Muhtarı Cengiz Gündoğdu, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'nun daima yanlarında olduğunu belirterek bölgede gerçekleşen hizmetlerle ilgili teşekkür etti. Gündoğdu, "Mutlu Başkanımız neye ihtiyacımız varsa hepsini yerine getirdi. Parklarımız, spor sahalarımız, cemiyet alanımız ve daha birçok çalışma ile birlikte destek olduğu doğalgaz çalışmaları. Allah ondan razı olsun. Daima yanında ve destekçisiyiz. Bugün bizimle olduğu için de kendilerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Eser ve hizmet belediyeciliği"

AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan ise yaptığı konuşmada, "AK Parti olarak bizler milletimizin emanetini, büyük bir sorumlulukla taşıyoruz. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyonla, gönül belediyeciliğini sahada birebir uyguluyor, eser ve hizmet belediyeciliğini hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Bugün Kavaklıorman Mahallemizde, Mutlu Başkanımızın öncülüğünde hayata geçirilen çalışmaları konuştuk, vatandaşlarımızın taleplerini dinledik, birlikte çözüm yollarını istişare ettik. 'Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor' programlarımız, AK Parti belediyeciliğinin millete kulak veren, birlikte karar alan, birlikte yöneten anlayışının en güzel örneğidir. Kıymetli hemşehrilerimizle aramızda kurduğumuz bu güçlü bağ bizim için en büyük motivasyon kaynağıdır. Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Her bir vatandaşımıza gönülden teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Cemiyet alanı hayırlı olsun"

Adapazarı Belediyesi'nin son bir yılda yaptığı hizmetleri tek tek anlatan Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, "Milletimizle daima biriz, beraberiz. Kavaklıorman, komşu mahallemiz İlyaslar ve çevredeki tüm mahallelerde yaptığımız çalışmaları anlattık; mahalle sakinlerimiz sordu, biz yanıtladık. İlyaslar'dan sonra, Kavaklıorman'ımızın da cemiyet alanını bugün hizmete açtık. Hayırlı olsun. Susamlık mevkiinde söz verdiğimiz Mesire Alanı için de çalışmaları başlattık. Kırsal mahallelerimizde; sosyal tesislerden millet evlerine, çocuk parklarından spor sahalarına, asfalt ve yol bakım onarımlarından V kanal ve destek olduğumuz doğalgaz çalışmalarına kadar ihtiyaç duyulan her alanda hizmetleri hızla hayata geçirmeye devam ediyoruz. Birlikte yol aldığımız kıymetli muhtarlarımıza ve her daim yanımızda olan değerli hemşehrilerimize gönülden teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. Başkan Işıksu, konuşmasının ardından mahalle sakinlerinin talep ve düşüncelerini dinleyerek, "Her fırsatta ifade ediyoruz: Adapazarı'mızda söz daima milletimizindir. Hep birlikte daha güzel yarınlara ulaşabilmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mutlu Işıksu, Adapazarı, Çağlayan, AK Parti, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Işıksu: 'Milletimizle daima biriz, beraberiz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Farkında olmadan imzaladığı tahliye taahhütnamesiyle evden çıkarıldı Farkında olmadan imzaladığı tahliye taahhütnamesiyle evden çıkarıldı
Irak’ta kum fırtınası vurdu, yüzlerce kişi hastanelere kaldırıldı Irak'ta kum fırtınası vurdu, yüzlerce kişi hastanelere kaldırıldı
Özgür Özel’in kızı İpek Özel’i tehdit eden kişi gözaltına alındı Özgür Özel'in kızı İpek Özel'i tehdit eden kişi gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan görüşme sonrası Trump sözleri: Kısa sürede bir araya gelmeyi ümit ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görüşme sonrası Trump sözleri: Kısa sürede bir araya gelmeyi ümit ediyorum
Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk isim belli oldu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk isim belli oldu
Netanyahu’nun tehditlerinin ardından İsrail’den Yemen’e saldırı Netanyahu'nun tehditlerinin ardından İsrail'den Yemen'e saldırı
CHP lideri Özel: Bir koruma zafiyeti görmüyorum, ulaşılabilir bir siyasetçi olmayı tercih ediyorum CHP lideri Özel: Bir koruma zafiyeti görmüyorum, ulaşılabilir bir siyasetçi olmayı tercih ediyorum
Özgür Özel’e saldıran şahsın yeni ifadesi: Bankada 380 bin lira param var Özgür Özel'e saldıran şahsın yeni ifadesi: Bankada 380 bin lira param var
90’da 2 gol iptal Kasımpaşa ve Trabzonspor birbirine diş geçiremedi 90'da 2 gol iptal! Kasımpaşa ve Trabzonspor birbirine diş geçiremedi
Özgür Özel’e saldıran Tengioğlu’nun kaldığı otelin işletmecisinin ifadesi ortaya çıktı Özgür Özel'e saldıran Tengioğlu'nun kaldığı otelin işletmecisinin ifadesi ortaya çıktı
ABD’nin insan neslinin yok olma ihtimaline karşı gizli yeraltı şehirleri inşa ettiği öne sürüldü ABD'nin insan neslinin yok olma ihtimaline karşı gizli yeraltı şehirleri inşa ettiği öne sürüldü

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 18:15:26. #7.12#
SON DAKİKA: Başkan Işıksu: "Milletimizle daima biriz, beraberiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.