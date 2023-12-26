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Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Genel Başkanı: Hainleri Sevindirmeyeceğiz - Son Dakika
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Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Genel Başkanı: Hainleri Sevindirmeyeceğiz

Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Ayhan Kahraman, güvenlik korucularının devletin ve milletin yanında olduğunu belirterek, terör örgütlerine karşı mücadelelerinin devam edeceğini söyledi. Kahraman, son günlerde yaşanan şehit haberlerine rağmen hainlere boyun eğmeyeceklerini vurguladı ve intikam istediklerini ifade etti.

Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Genel Başkanı: Hainleri Sevindirmeyeceğiz
26.12.2023 - 09:55,
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Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Ayhan Kahraman, dün olduğu gibi bugün de hainleri sevindirmeyeceklerini belirterek, "Biz güvenlik korucuları buradayız ve verilecek her göreve seve seve canımızı feda edeceğiz" dedi.

Kahraman, güvenlik korucuları olarak devletin ve milletin yanında, emrinde ve hizmetinde olduklarını söyledi. Son teröristti etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelelerinin devam edeceğini ifade eden Kahraman, "Güvenlik korucularımız; terör örgütleri ve onların uzantıları tarafından asılsız iddialarla karalanmaya çalışılmakta, müzahir uzantılarca utanmadan sıkılmadan fütursuzca silah bırakmaya davet edilmektedir. Ne mutlu biz güvenlik korucularına ki vatanın birliğine ve bölünmez bütünlüğüne karşı milletinin ve devletinin yanında yer alıp, İçişleri Bakanlığına bağlı kanun ordusu jandarmamızla omuz omuza mücadele vermekteyiz. Görüyoruz ki vatanımız, bayrağımız uğrunda verdiğimiz mücadele, bazı kesimleri ciddi anlamda rahatsız etmiş. Utanmadan, sıkılmadan adımızı ağızlarına alıp bir de silah bırakmaya davet ediyorlar. Herkes şunu çok iyi bilsin ki biz güvenlik korucuları olarak devletimizin ve milletimizin yanında, emrinde ve hizmetindeyiz. Son teröristti etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadelemiz devam edecektir. Son günlerde ülkemizde peş peşe gelen şehit haberleri ciğerlerimizi dağlamış, ruhumuzu daraltmış ve sabrımızı tüketmiştir. Birlik ve beraberliğimizi hedef alan, terör örgütüne karşı yürütülen mücadelede, 12 kahraman askerlerimizi hain eylemler sonucu kaybetmiş bulunuyoruz. Acımız çok büyük, hüznümüz çok ama başımız diktir. Kor ateş içimizi dağlasa da, hüznü ve acımızı yüreğimize gömecek, gözyaşımızı içimize akıtacağız, dün olduğu gibi bugün de hainleri sevindirmeyeceğiz. Net biçimde ifade ediyorum, kazanamayacaklar. Kendi karanlık inlerinde eriyip gideceklerdir. Kendi kanlarında boğulacaklardır. Hiçbir zaman ümitsiz olmadık, olmayacağız. Şiddet sarmalına teslim olmadık, hiçbir zaman da teslim olmayacağız. Bizlere bu acıyı yaşatanlar, bilsinler ki bunun bedelini çok ağır biçimde ödeyeceklerdir" dedi.

Başkan Kahraman, "Biz güvenlik korucuları buradayız ve verilecek her göreve seve seve canımızı feda edeceğiz. Bizlerin hayatı bu aziz vatana feda olsun. Biz güvenlik korucuları, bu hain saldırıların şer tekellerinin yanına kalmamasını, bu nifak yuvalarının talan edilmesini, inlerinin başlarına yıkılmasını istiyoruz. Güvenlik korucuları olarak kin yutuyoruz, ama kan kusturacağımızı da çok iyi biliyoruz. Güvenlik korucuları intikam istiyor. Rabbim şehitlerimizin şahadetini kabul etsin. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı. - VAN

Kaynak: İHA
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Ayhan Kahraman, Güvenlik, Terör, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Genel Başkanı: Hainleri Sevindirmeyeceğiz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Genel Başkanı: Hainleri Sevindirmeyeceğiz - Son Dakika
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