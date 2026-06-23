Başkan Kahveci, Uşak'taki Kütahyalılarla bir araya geldi - Son Dakika
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Başkan Kahveci, Uşak'taki Kütahyalılarla bir araya geldi

Başkan Kahveci, Uşak\'taki Kütahyalılarla bir araya geldi
23.06.2026 09:50  Güncelleme: 09:52
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Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Uşak'ta yaşayan Kütahyalılarla bir araya gelerek hemşehri dayanışmasını güçlendirdi. Dernek ziyaretinde kültürel bağlar ve ortak değerler ele alındı.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Uşak'ta yaşayan Kütahyalılarla buluşarak hemşehri dayanışmasının güçlendirilmesine yönelik önemli bir ziyaret gerçekleştirdi.

Uşak programı kapsamında Başkan Kahveci, Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan ve beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte Uşak Kütahyalılar Dayanışma ve Kültür Derneği'ni ziyaret etti. Ziyarette, Uşak'ta yaşayan Kütahyalı vatandaşlarla bir araya gelen heyet, dernek üyeleriyle samimi bir ortamda sohbet ederek görüş, öneri ve talepleri dinledi.

Gerçekleştirilen buluşmada, Kütahya ile Uşak arasındaki kültürel ve sosyal bağların güçlendirilmesi, hemşehri dayanışmasının artırılması ve ortak kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılması konuları ele alındı. Katılımcılar, şehirlerinden uzakta yaşamalarına rağmen Kütahya'ya olan bağlılıklarını sürdürdüklerini ifade ederken, kültürel faaliyetlerin ve hemşehri birlikteliğinin önemine dikkat çekti.

Ziyarette konuşan Başkan Eyüp Kahveci, memleketlerinden uzakta yaşayan Kütahyalıların bir araya gelerek kültürel değerleri yaşatmalarının büyük anlam taşıdığını belirtti. Dernek yöneticilerine ve üyelerine yürüttükleri çalışmalar nedeniyle teşekkür eden Kahveci, belediye olarak hemşehri dayanışmasını desteklemeye ve Kütahyalılar arasındaki gönül bağlarını güçlendirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Uşak Kütahyalılar Dayanışma ve Kültür Derneği yöneticileri de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Kütahya ile bağlarını güçlendiren bu tür buluşmaların birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirdiğini kaydetti.

Karşılıklı iyi dileklerin paylaşıldığı ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. Buluşma, farklı şehirlerde yaşayan Kütahyalılar arasındaki dayanışma ruhunun ve kültürel bağların güçlendirilmesine katkı sağlayan anlamlı bir etkinlik olarak değerlendirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Politika, Kütahya, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Kahveci, Uşak'taki Kütahyalılarla bir araya geldi - Son Dakika

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