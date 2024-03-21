Koçarlı Engelsiz Yaşam Parkı İçin İş Birliği Protokolü İmzalandı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Koçarlı Belediyesi arasında engelli bireylerin istihdamına ve sosyal hayata entegre olmasına katkı sağlayacak olan Koçarlı Engelsiz Yaşam parkı için iş birliği protokolü imzalandı.

Başkan Kaplan'ın yeni dönem projeleri arasında yer alan engelsiz yaşam parkı projesi için imzalar atıldı. Koçarlı'da yaşayan engelli vatandaşların istihdam edilebilirliklerini ve hayat standartlarını artırması, engelli bireylerin sosyo-ekonomik hayata daha aktif katılımını sağlayarak sosyal sorunlarının ortadan kaldırılmasına katkı sağlanması amaçlanan engelsiz yaşam parkı projesi ile Koçarlı'daki engellilerin hayata entegre olabilecekleri kompleks yapına başlanması sayılı günler kaldı.

Başkan Kaplan, belediye hizmet binasında gerçekleştirilen protokol imza töreninde yaptığı açıklamada, "Yeni dönem projelerimiz arasında bulunan ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ile birlikte Yeni Mahallede yapacak olduğumuz Koçarlı Engelsiz Yaşam Parkımızın protokolünü Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz Abdullah Kömürcüoğlu ile birlikte imzaladık. Koçarlımıza hayırlı olsun" dedi.

Engelsiz yaşam parkının, engelli bireylerin sosyal yaşamın içerisinde tutacak bir projeyi olduğunu belirten Başkan Kaplan ayrıca Engelsiz Yaşam parkının yapımına kısa süre içerisine başlanacağının müjdesini vererek, "Projenin içinde; çok amaçlı salon, engelli rehabilitasyon odası, bakım odaları, sağlık ünitesi bulunacak. Çok fonksiyonlu yaşam merkezi faaliyete girdiğinde özel misafirlerine farklı alanlarda da atölye, kurs, terapi, özel eğitim, hizmetleri sunacak. Çok fonksiyonlu Engelsiz Yaşam parkı ile ilçede bulunan vatandaşlara önemli bir katkı sağlamasının yanında ilçe sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak merkez haline gelecek ve Tüm bölgeye örnek bir engelsiz yaşam merkezi olacağını da hep birlikte göreceğiz" dedi.

Koçarlı'nın geçtiğimiz 5 yıl içerisinde ilçe tarihi boyunca yapılan en büyük yatırımı aldığını da sözlerine ekleyen Başkan Kaplan, "Verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirdik ve getirmeye de devam ediyoruz. Tüm ekibimiz ile ilk günkü heyecanla 5 yılda çok yol kat ettik. Ama yolumuz daha uzun. Vatandaşlarımızın beklentilerine cevap veren, vatandaşın geçmişte olan talepleri doğrultusunda, bizim de halkımıza verdiğimiz sözleri bir bir hayata geçirdik. Bundan sonra da durmadan çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah önümüzdeki dönemde de birçok yatırımı ve projemizi hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Türkiye Yüzyılı aynı zamanda Koçarlı Yüzyılı olacak. Koçarlı'da yeni dönemde de yatırımların ardı arkası kesilmeyecek, hizmetlerimizi en iyi şekilde gerçekleştirme adına azim ve kararlılığımız sürecektir. Koçarlımızın 5 yılda çehresi değişti ve Koçarlı'mız için ne yapsak azdır" dedi.

Başkan Kaplan ayrıca Koçarlı'ya desteklerinden dolayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olmak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız sayın Mahinur Özdemir Göktaş'a, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Mustafa Savaş'a, Milletvekillerimize şahsım ve ilçem adına teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN