Çermik\'te şehit ailelerine bayram ziyareti

Diyarbakır'ın Çermik İlçe Kaymakamı Adem Karataş ile Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti.

Kaymakam Karataş ile Başkan Karamehmetoğlu, şehit güvenlik korucuları Mehmet karapolat ve Selahattin Karademir'in ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Başkan Karamehmetoğlu, "Şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak, onların aziz hatıralarını yaşatmak en büyük sorumluluğumuzdur. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmet minnet ve dualarla anıyoruz" dedi. - DİYARBAKIR