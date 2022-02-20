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Başkan Kartoğlu: "Türkiye'nin en fonksiyonel izci kampından birine sahibiz" - Son Dakika

Başkan Kartoğlu: "Türkiye'nin en fonksiyonel izci kampından birine sahibiz"

20.02.2022 09:11
Başkan Kartoğlu: "Türkiye'nin en fonksiyonel izci kampından birine sahibiz"

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, İzcilik Haftası kapsamında Şamlar Tabiat Parkı'nda çocuk ve genç izcilerle buluştu.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, İzcilik Haftası kapsamında Şamlar Tabiat Parkı'nda çocuk ve genç izcilerle buluştu. Kamp ateşini yakan ve izci marşlarına eşlik eden Başkan Kartoğlu, Türkiye'nin en fonksiyonel izci kampından birine sahip olduklarını söyledi.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Şamlar Tabiat Parkı'nda çocuk ve genç izcilerle bir araya geldi. Başakşehir Belediyesi Spor Kulübü'ne üye 7-18 yaş aralığındaki 65 izcinin katıldığı etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı. Genç izciler, izci fuları taktıkları Başkan Kartoğlu'na izci selamı vermeyi ve izci düğümü atmayı gösterdi.

Kamp ateşinde çocuk ve genç izcilerle sohbet eden Başkan Kartoğlu, "Türkiye'nin en fonksiyonel izci kampının biri de Başakşehir'de. Şamlar Tabiat Parkımızdaki izcilik kampımızı sizler için hazırladık. Burada keyifli vakit geçirebilirsiniz. Yaşadığınız güzel anıları mutlaka arkadaşlarınıza da anlatın. Anlatın ki, arkadaşlarınız da buranın güzelliklerini yaşasın. İzci sayımız her geçen gün artsın ve ailemiz büyüsün. Bizi yalnız bırakmadığınız, kamp ateşini birlikte yaktığımız için çok mutlu oldum" dedi.

"Her fırsatta kamp ateşinin etrafında buluşacağız"

Her bir izciye ayrı ayrı teşekkür eden Başkan Kartoğlu, "Sizler mutluluğun şehri Başakşehir'in kıymetli çocukları, kıymetli gençlerisiniz. Faaliyetlerimiz sadece bununla sınırlı kalmayacak. Düzenli olarak etkinliklerimize devam edecek. Hep birlikte kamp ateşinin etrafında buluşup sohbet edeceğiz. Fırsat bulduğumuz her an kampımızda bir araya geleceğiz. İzci marşımızı hep bir ağızdan söyleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

İzcilerle birlikte keyifli vakit geçiren Başkan Kartoğlu, Şamlar Tabiat Parkı'na zeytin ağacı dikerek can suyunu da verdi. - İSTANBUL

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Başakşehir Belediyesi, Yasin Kartoğlu, Başakşehir, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Kartoğlu: 'Türkiye'nin en fonksiyonel izci kampından birine sahibiz' - Son Dakika


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