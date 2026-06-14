İncirliova Başkanı\'ndan şehit polis için başsağlığı

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Şehit Polis Memuru Tayfun Baş için başsağlığı mesajı yayımladı.

Başkan Kaya mesajında, "Muğla'nın Menteşe ilçesinde görevi sırasında şehit düşen Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli İncirliova Sınırtekeli hemşehrimiz Polis Memuru Tayfun Baş'a yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve Emniyet Teşkilatımıza baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. İncirliovamızın ve aziz Milletimizin başı sağ olsun" dedi. - AYDIN