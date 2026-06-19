Başkan Kaya\'dan YKS öncesi öğrencilere moral ziyareti

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, hafta sonu gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde Emekli Öğretmen Kemal Uysal Eğitim Atölyesi'nde sınava hazırlanan öğrencileri ziyaret ederek başarı dileklerini iletti.

Öğrencilerle bir araya gelen Başkan Kaya, uzun ve yoğun bir hazırlık sürecinin ardından önemli bir sınava girecek olan gençlerin heyecanına ortak oldu. Öğrencilere İncirliova'nın meşhur incirli dondurmasının ikram edildiği ziyarette öğrencilerle sohbet ederek moral veren Başkan Kaya, emeklerinin karşılığını alacaklarına inandığını ifade etti.

Gençlerin geleceğin teminatı olduğunu vurgulayan Başkan Kaya, eğitim alanındaki çalışmaların önemine dikkat çekerek, "Evlatlarımızın hedeflerine ulaşmaları için her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Büyük bir özveriyle çalışan tüm öğrencilerimize güveniyoruz. İnşallah verdikleri emeklerin karşılığını alacak ve hayallerindeki üniversitelere yerleşecekler" dedi.

YKS'ye girecek tüm öğrencilere başarılar dileyen Başkan Kaya, "Hafta sonu sınava katılacak bütün öğrencilerimize gönülden başarılar diliyor, Allah'tan zihin açıklığı ve kolaylıklar temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN