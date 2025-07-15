Başkan Kaya: "Demokrasinin adı Türkiye"

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Kaya mesajında, "Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir" sözünden aldığımız ilhamla; millet iradesi üzerinde hiçbir gücü tanımıyor, demokrasimizi ve aziz milletimizin huzurunu hedef alan tüm hain odakları ve terör örgütlerini lanetliyorum. Milletimizin, 15 Temmuz 2016'da destansı bir direnişle hain darbe girişimini engelleyerek demokrasiye ve özgürlüğüne sahip çıktığı bu anlamlı günün yıl dönümünde; birlik ve beraberliğimizin daim olmasını temenni ediyor, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun" dedi. - AYDIN