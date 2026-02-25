Başkan Kaya, İncesu Mahallesi Sakinleriyle Birlikte İftar Yaptı - Son Dakika
Başkan Kaya, İncesu Mahallesi Sakinleriyle Birlikte İftar Yaptı

25.02.2026 00:00  Güncelleme: 06:06
Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, İncesu Mahallesinde düzenlenen iftar programına katılarak vatandaşlarla birlikte oruç açtı. Kaya, Ramazan'ın huzurunu ve bereketini paylaşmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

(TRABZON) Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, İncesu Mahallesinde gerçekleştirilen iftar programına katılarak vatandaşlarla birlikte iftar yaptı. Başkan Kaya, "Hemşerilerimle aynı sofranın etrafında buluşmaktan, Ramazan'ın huzur, bereket ve sevincini paylaşmaktan çok mutlu oldum" diyerek herkese 'Hayırlı Ramazanlar' diledi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Ortahisar Belediyesi tarafından İncesu Mahallesinde düzenlenen iftar programında mahalle halkıyla bir araya geldi. Yoğun katılımın olduğu iftar programında, Belediye Başkan Yardımcıları Cüneyit Zorlu, Celal Akaç, Mustafa Özer İskender, Ernul Arslan, CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, İncesu Muhtarı Ekrem Uzun, mahalle halkı ve çocuklar aynı sofranın etrafında buluştu.

İftar öncesi masaları dolaşarak vatandaşlarla selamlaşan Başkan Kaya'ya mahalle halkı, 'Hoş geldiniz' diyerek kendisini İncesu'da ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Ramazan'ın manevi huzurunun yaşandığı iftar sofrasında birlikte dualar edildi, okunan ezanla birlikte oruçlar açıldı.

"Hemşerimle aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşıyorum"

İncesu Mahallesi sakinleri ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kaya, "Hemşerilerimle aynı sofranın etrafında buluşmaktan, Ramazan'ın huzur, bereket ve sevincini paylaşmaktan çok mutlu oldum. İftar sofraları gönüllerin bir olduğu, kardeşliğin pekiştiği çok özel buluşmalardır. İftar davetimize katılan herkese çok teşekkür ediyor, huzurlu, bereketli ve güzel bir Ramazan ayı geçirmesini diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

