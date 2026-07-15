Başkan Kaya, Dereağzı Mahallesi\'nde aşure hayrına katıldı

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Dereağzı Mahallesi'nde mahalle sakinleri tarafından Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen aşure hayrına katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Dereağzı Mahallesi sakinlerinden Pelin Çoban, Ayşe Belaş ve Dilek Toptaş'ın öncülüğünde gerçekleştirilen aşure hayrına katılan Başkan Aytekin Kaya, vatandaşlarla sohbet ederek birlik ve beraberlik içinde gerçekleştirilen organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Muharrem ayının manevi iklimine dikkat çeken Başkan Kaya, yapılan hayır ve edilen duaların kabul olmasını temenni ederek, "Mübarek Muharrem ayı vesilesiyle yaptığımız hayır ve dualarımızın kabul olmasını diliyorum. Bu anlamlı hayrın gerçekleştirilmesinde emeği geçen başta Pelin Çoban, Ayşe Belaş ve Dilek Toptaş olmak üzere tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinin yoğun katılımıyla gerçekleşen aşure hayrında vatandaşlara aşure ikram edilirken, program birlik, beraberlik ve paylaşma duygularının pekişmesine katkı sağladı. - AYDIN