Başkan Kazım Kurt, OBAK Gönüllüleri ile İftar Programında Bir Araya Geldi

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma (OBAK) gönüllüleri ile iftar programında bir araya geldi.

Odunpazarı Belediyesi Alaaddin Kafe'de düzenlenen iftar programında, dayanışma ve gönüllülük ruhu ön plana çıktı. Başkan Kazım Kurt, iftar programında yaptığı konuşmada, OBAK gönüllülerinin afet ve acil durumlarda gösterdiği fedakarlığın önemine vurgu yaptı. Gönüllülere özverili çalışmaları için teşekkür eden Başkan Kurt, "Odunpazarı Belediyesi'nin en önemli ve en fonksiyonel gönüllü kuruluşlarından birisi OBAK. Bu gönüllü kuruluşun daha da büyümesini istiyoruz. Sizler, toplumumuz için büyük bir değer taşıyorsunuz. Afet anlarında gösterdiğiniz çaba ve dayanışma, hepimiz için umut verici. Afet anlarında kimse ne yapacağını bilmiyor. Bu yüzden bize bilinçli insanlar lazım. Bu anlamlı buluşmada sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum" dedi. OBAK gönüllüleri de Başkan Kurt'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, dayanışma içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti. - ESKİŞEHİR