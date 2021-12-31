Başkan Kılınç'tan 2022 değerlendirmesi - Son Dakika

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 2022 yılının Adıyaman için yatırımların ete kemiğe büründüğü bir yıl olacağını kaydetti.

Başkan Kılıç, 1 Ocak tarihinin hem yeni bir yılın başlangıcı, hem de Mekke'nin fethinin yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "2022 yılının tüm dünya için 2021 yılından daha huzurlu, sağlık içerisinde ve mutlulukla geçmesini yüce Rabbimden diliyorum. 2022 yılı Adıyaman'ımız için önemli yatırımların ete kemiğe büründüğü yıl olacak inşallah. Göreve geldiğimiz günden bu yana ilimizin önemli sorunları üzerinde çalıştığımız projelerimiz inşallah bu yıl içerisinde ya tamamlanmış olacak, yada başlanıp belli bir seviyeye getirilmiş olacak" dedi. - ADIYAMAN