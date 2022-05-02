Başkan Kocaman: "Zor günlerden geçtik, çok şükür yine bir aradayız" - Son Dakika
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Başkan Kocaman: "Zor günlerden geçtik, çok şükür yine bir aradayız"

02.05.2022 15:36
Başkan Kocaman: "Zor günlerden geçtik, çok şükür yine bir aradayız"

Kartepe'de pandemi sonrasında yaşanan ilk Ramazan Bayramı Kent Meydanı'nda geniş katılımla kutlandı.

Kartepe'de pandemi sonrasında yaşanan ilk Ramazan Bayramı Kent Meydanı'nda geniş katılımla kutlandı.

Kartepe Belediyesi'nin ev sahipliğinde Kartepe Kent Meydanı'nda Ramazan Bayramı geleneklere uygun olarak, geniş katılımla kutlandı. Bayramlaşma programına Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, STK'lar ve vatandaşlar katıldı. Bayramlaşma programında konuşan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Allah'a şükürler olsun yine bir aradayız. Çok zor günlerden geçtik. Birbirimize kavuştuk. Ülkemizde pandemi çok sağlıklı bir şekilde yönetildi. Sizlerin huzurunda Cumhurbaşkanımıza ve sağlık bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Ramazan Ayı'nda yaptığımız ibadetleri Rabbim kabul eylesin. Sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. İnşallah böyle günlere Rabbim yine kavuştursun. Ramazan Bayramımızı en kalbi duygularımla kutluyorum" dedi. - KOCAELİ

Başkan Kocaman: Zor günlerden geçtik, çok şükür yine bir aradayız
Başkan Kocaman: Zor günlerden geçtik, çok şükür yine bir aradayız
Başkan Kocaman: Zor günlerden geçtik, çok şükür yine bir aradayız

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Kartepe Belediyesi, Mustafa Kocaman, Ramazan Bayramı, Ramazan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Kocaman: 'Zor günlerden geçtik, çok şükür yine bir aradayız' - Son Dakika


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