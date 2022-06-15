Başkan Koştu, halı sahaların açılışını yaptı - Son Dakika
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Başkan Koştu, halı sahaların açılışını yaptı

15.06.2022 14:12
Başkan Koştu, halı sahaların açılışını yaptı

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, ilçeye kazandırılan 10 halı sahadan 2'sinin açılışını törenle yaptı.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, ilçeye kazandırılan 10 halı sahadan 2'sinin açılışını törenle yaptı.

Bergama Belediyesi ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde, yapımı tamamlanan 10 halı sahadan 2'sinin hizmete alınması dolayısıyla tören düzenlendi. Törende, Mualla Ersezgin Ortaokulu ve Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyonu bahçesinde inşa edilen iki halı sahanın açılışı yapıldı.

Tören açılışında bir konuşma yapan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Gençlerimiz bizim yarınlarımız ve umutlarımız. Bizim en değerlilerimiz. Gençlerimize spor yapabilecekleri altyapı tesislerini inşa etmek en temel görevlerimizden biri. Bu tesislerimizin Bergama'mıza kazandırılması için bizlere her türlü desteği veren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Kasapoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ, bölge milletvekillerimiz ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 10 halı sahamızın inşasını tamamladık ve bir bir hizmete açıyoruz. Hedefimiz; bugün burada olduğu gibi daha birçok mahallemizi spor sahalarıyla buluşturmak. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi kötü alışkanlıklar ve bağımlılıklardan korumak ve uzak tutmak için ilçemizde tesisleşmeye büyük önem veriyoruz. Vermeye devam edeceğiz" dedi.

Törene ayrıca; Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Belediye Başkan Yardımcıları Aşkın Uyar, Cüneyt Umutlu, AK Parti İlçe Başkanı Sebahattin Güzel, MHP İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Engin, protokol üyeleri, öğrenciler ve veliler katıldı. - İZMİR

Başkan Koştu, halı sahaların açılışını yaptı
Başkan Koştu, halı sahaların açılışını yaptı
Başkan Koştu, halı sahaların açılışını yaptı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Koştu, halı sahaların açılışını yaptı - Son Dakika

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