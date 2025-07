Başkan Kotan, Taksici Esnafıyla Dayanışma Sofrasında Bir Araya Geldi

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Akdeniz Taksi Durağı'nın düzenlediği Aşure Lokması ikramına katılarak taksici esnafıyla buluştu. Kendileriyle beraber birçok durak başkanını dayanışma sofrasında buluşturan herkese teşekkür eden Kotan, taksici esnafının sorunlarına her zaman kulak verdiklerini ve yanlarında olduklarını vurguladı.

"Esnafımızın daima yanındayız"

Başkan Kotan, kurulan dayanışma sofrasında taksici esnafının talep ve sorunlarını dinlemeyi de ihmal etmedi. Gerek planlı esnaf ziyaretlerinde gerekse de bireysel yürüyüşlerinde ilçedeki taksi duraklarına uğrayarak taksici esnafını dinleyen Kotan, tüm esnafa olduğu gibi taksici esnafının da daima yanlarında olduklarını ve var olan sorunları çözmek için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini dile getirdi. Öte yandan tüm taksici esnafı, gösterilen ilgi için hem de kendilerini kırmayarak dayanışma sofrasına geldiği için Başkan Kotan'a teşekkür etti. Kotan da aynı şekilde misafirperverlikleri için tüm taksici esnafına memnuniyetini dile getirdi.

"Taksici esnafımız halkın gözü kulağı"

Taksici esnafıyla arasındaki bağın çok kuvvetli olduğunu ve kendisine her zaman hoşgörüyle yaklaştıklarını belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, "Bugün bir dayanışma sofrasında bir araya geldik. Biz sizlerle ilk kez buluşmuyoruz. Her zaman gönül gönüle, omuz omuza ilçemiz için çalışıyoruz. İyi ki varsınız" dedi. Taksici esnafının halkla daima iç içe olduğunu vurgulayan Kotan, "Taksici esnafımız halkın gözü kulağı. Günde onlarca insanımız taksicilerimizle sohbet halinde oluyor. Taksicilerimiz, hiç de kolay olmayan bir görevi üstleniyorlar. Bizler, Konyaaltı Belediyesi olarak her zaman kendilerinin sorunlarına kulak veriyor ve yanlarında oluyoruz. Taksicilik, bir kentin, bir ülkenin sorunlarını en iyi yansıtabilecek mesleklerin her zaman ilk sıralarında yer alıyor" şeklinde konuştu. - ANTALYA