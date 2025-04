Başkan Kul, \'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor\' Programıyla Elmalık Mahallesinde Halkla Buluştu

Samsun'un Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Kul, "Termemizde söz daima milletimizindir. Her an milletimizin yanındayız" dedi.

Terme Belediyesi, 'Milletle Bütünleşen Belediyecilik' anlayışıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında vatandaşlarla birebir temas kurmaya devam ediyor. Bu doğrultuda hayata geçirilen 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programı kapsamında Belediye Başkanı Şenol Kul, Elmalık Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek ilçede yürütülen hizmetleri anlattı.

Türkiye genelindeki 583 AK Partili belediyede 1 ay süresince devam edecek program, belediye başkanlarının mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelerek projeleri değerlendirmesini ve ihtiyaçlara çözüm üretmesini amaçlıyor.

Terme'de Elmalık Mahallesi Parkı'nda gerçekleşen etkinlikte, Elmalık ve Bahçelievler Mahallelerine yapılan yatırımlar anlatıldı, vatandaşların talep ve önerileri dinlendi. Programa AK Parti Terme İlçe Başkanı İsa Baş, Elmalık Mahalle Muhtarı Hakan Belen, Bahçelievler Mahalle Muhtarı Eşref Aysoy ve vatandaşlar katıldı.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, yaptığı konuşmada, Terme Belediyesi'nin son bir yılda yaptığı hizmetleri tek tek anlattı. Kul, "Biz, her zaman sahadayız, her an milletimizin yanındayız. Milletle bütünleşen belediyecilik anlayışıyla hemşehrilerimizle her fırsatta bir araya gelmeye, onları dinlemeye önem veriyoruz. 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' buluşmalarımız sayesinde hizmetlerimizi yerinde değerlendiriyor, vatandaşlarımızın taleplerine göre şekillendiriyoruz. AK Parti'nin yerel yönetim anlayışıyla Terme'yi Türkiye yüzyılına hazırlıyoruz" diye konuştu. - SAMSUN