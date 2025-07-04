Başkan Kurnaz, Esnaflarla Ortak Akılla Çalıştıklarını Vurguladı

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Esnafımızla istişare halinde çalışıyor, İlkadım'ın her köşesinde ortak akılla hizmet üretiyoruz" dedi.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Unkapanı Mahallesi'nde faaliyet gösteren esnafla bir araya gelerek hem talepleri dinledi hem de yapılacak hizmetlerle ilgili istişarede bulundu. İlçenin ekonomik ve sosyal hayatına katkı sağlayan esnafın sorunlarına yerinde çözümler üretmeyi önemseyen Başkan İhsan Kurnaz, ziyaret boyunca esnafla samimi diyaloglar kurdu.

İlkadım'ı daha yaşanabilir bir kent haline getirmek adına saha çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan İhsan Kurnaz, "Esnafımız bizim yol arkadaşımız. Onların görüşleri, talepleri ve önerileri bizim için çok değerli. Unkapanı esnafımızla yaptığımız bu verimli buluşmada, bölgenin ihtiyaçlarını yerinde tespit etme fırsatı bulduk. Hizmetlerimizi ortak akılla şekillendiriyoruz. İlkadım'da birlikte yönetim anlayışıyla adımlar atmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - SAMSUN