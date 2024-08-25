İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz: Hemşehrilerimizin taleplerine cevap veriyoruz

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Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Tek düşüncemiz İlkadım. Hemşehrilerimizin tüm talep ve beklentilerine cevap veren, onların memnuniyetini önceleyen, yaşam kalitelerini ve konforunu arttıran bir belediyecilik anlayışı içerisindeyiz" dedi.

Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla çalışmalarına devam ediyor. Mahallelerdeki tüm sokaklara giren ekipler, asfalt yama, baskı beton, kaldırım çalışmalarının yanı sıra, temizlik işlerinde de mesailerini sürdürüyor.

Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, şehrin geleceği adına çalıştıklarını belirterek, "İlçe belediye başkanları olarak bizler, 1 Nisan sabahından itibaren hemşehrilerimize hizmet yolculuğuna çıktık. Bu yolculukta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın neferleri olarak İlkadım'ımız ve hemşehrilerimiz için çalışmaya, üretmeye ve hizmet etmeye devam ediyoruz. Şehrimizin kalbi olan İlkadım'ımızda, gerçek belediyeciliği, gönül belediyeciliğini ve sosyal belediyeciliğini ile vatandaşlarımızın her anında hep yanında olma gayreti içerisindeyiz. Hükumetimizin hizmet belediyeciliği anlayışı ile halkımıza en iyi, en doğru ve en önemlisi vatandaşlarımızın gönlüne dokunan hizmetleri sunma gayreti içerisindeyiz. Biz kendimizi değil, kentimizi düşünüyor bu noktada çalışmalarımızı şekillendiriyoruz. Belediyemizin tüm imkanlarını kullanarak, fen işlerinde, temizlik işlerinde, park ve bahçelerde, sosyal ve kültürel alanlarda, kısacası İlkadımlıların bize ihtiyaç duyduğu her anlarında yanlarında olmaya gayret ediyoruz" diye konuştu.

Başkan Kurnaz, "Hemşehrilerimizin tüm talep ve beklentilerine cevap veren, onların memnuniyetini önceleyen, yaşam kalitelerini ve konforunu arttıran bir belediyecilik anlayışı içerisindeyiz. İlçemizdeki sorunların ve eksiklerin farkındayız ve çözümü noktasında çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. İnsan odaklı çalışmalarımızla hem ilçemizi hem şehrimizi hem de ülkemizi refah seviyesi yüksek bir noktaya taşıyacağız" ifadelerine yer verdi. - SAMSUN