Başkan Kurt, Dünya Engelliler Günü'nde Engelli Bireylerin Eğitimine Vurgu Yaptı - Son Dakika
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Başkan Kurt, Dünya Engelliler Günü'nde Engelli Bireylerin Eğitimine Vurgu Yaptı

Başkan Kurt, Dünya Engelliler Günü\'nde Engelli Bireylerin Eğitimine Vurgu Yaptı

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla katıldığı etkinlikte engelli bireylerin eğitimine ve sosyalleşmesine önem verdiklerini belirtti. Kurumun, hayırsever katkılarıyla kurulduğunu ve ailelerin güvenerek çocuklarını emanet ettiğini vurguladı.

03.12.2024 15:26  Güncelleme: 15:28
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Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısı ile Ahmet Ara Engelsiz Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nde düzenlenen etkinliğe katıldı. Başkan Kurt, sosyal belediyecilik anlayışıyla devletin ihmal ettiği alanları doldurmayı hedeflediklerini belirterek, engelli bireylerin eğitimine ve sosyalleşmesine katkı sunmanın en önemli görevlerinden biri olduğunu vurguladı.

Başkan Kurt konuşmasında, Ahmet Ara Engelsiz Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nin, engelli çocuklar için hayırsever bir dostun katkılarıyla yapıldığını ifade ederek,"En zor işlerden biri, engelli bir birey olarak hayata tutunmak ve o ortamın sorunlarını çözmeye çalışmaktır. Biz, hem eğitim hem de sosyalleşme konusunda çocuklarımıza katkı sunabiliyorsak kendimizi görevimizi yapmış sayarız. Bu nedenle burayı açtık ve uzun yıllar boyunca çalıştırmayı hedefliyoruz." dedi.

Başkan Kurt, ailelerin kendilerine güvenerek çocuklarını bu merkeze emanet ettiğini belirterek, "Çocuklarımızın burada alacakları eğitimle bir gelişme kaydetmesi hem sizi hem de bizi mutlu eder. İnsan doğduğu andan itibaren bazı temel haklara sahiptir ve bu hakları sonuna kadar savunmak bizim görevimizdir. Engelli olsun ya da olmasın, herkesin bu haklara erişimi temel bir gerekliliktir." dedi.

Başkan Kurt, sözlerinin sonunda Dünya Engelliler Günü'nde farkındalık oluşturmanın önemine değinerek, "Umarım, engeller önce beyinlerde ve gönüllerde kalkar; ondan sonrası kolay. Biz buna inanıyoruz ve sizlere başarılar diliyoruz. Bugün öğrencilerimizin gösterilerini hep birlikte izleyelim, hepimizi mutlu edeceklerinden eminim." diye anlattı.

Programda öğrenci velilerinden Zehra Özdemir, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a teşekkür etti. Özdemir, "Burası bir okul değil farklı bir ortam, öğretmenlerimiz ve burası için görev yapan herkes çok kıymetli. Özel bir çocuk annesi olarak ben gözüm kapalı çocuğumu buraya emanet edebiliyorum ve gözüm hiç arkada kalmıyor" dedi.

Konuşmaların ardından öğrencilerin hazırladığı etkinlikler izlenirken, Başkan Kurt, ailelerle sohbet ederek görüş ve önerilerini dinledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Kurt, Dünya Engelliler Günü'nde Engelli Bireylerin Eğitimine Vurgu Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkan Kurt, Dünya Engelliler Günü'nde Engelli Bireylerin Eğitimine Vurgu Yaptı - Son Dakika
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