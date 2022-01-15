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Başkan Mahçiçek'ten gazetecilere ziyaret - Son Dakika

Başkan Mahçiçek'ten gazetecilere ziyaret

15.01.2022 09:14
Başkan Mahçiçek'ten gazetecilere ziyaret

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Haftası münasebetiyle Kahramanmaraş'ta faaliyet gösteren gazetecilerin cemiyetlerini ziyaret etti.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Haftası münasebetiyle Kahramanmaraş'ta faaliyet gösteren gazetecilerin cemiyetlerini ziyaret etti.

Başkan Mahçiçek, Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Arslan Deveboynu'nu, Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sermet Çuhadar'ı, Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Serkan Ercüment Kuzu'yu ve Yönetim Kurullarını ziyaret etti.

Ziyaretlerde, şehirde basın alanında kaydedilen ilerlemeler, gelişmeler, sorunlar ve çözümleri konuşuldu.

Başkan Mahçiçek, "Vatandaşlarımızın haber alma özgürlükleri için her zorlu şartta çalışan gazetecilerimizin emeklerini takdir ediyor ve çalışma hayatlarında başarılar diliyorum. Tabii bunda Cemiyetlerimizin emeği ve payı büyük. Cemiyet Başkanlarımızın ve tüm basın camiamızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor, şehrimize kattıkları değerden dolayı kendilerine ve ekiplerine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Ziyaret kapsamında Başkan Mahçiçek, cemiyet başkanlarına iyi dilek temennilerinde bulundu ve EXPO 2023 logolu mozaik tabloyu takdim etti. - KAHRAMANMARAŞ

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Hanefi Mahçiçek, Kahramanmaraş, Akdeniz, Ocak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Mahçiçek'ten gazetecilere ziyaret - Son Dakika


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