Başkan Mandalinci\'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

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Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Mandalinci, Cumhuriyet'in kazanımlarını korumak için mücadeleye devam edeceklerini belirttiği mesajında şunları söyledi:

"Türk tarihinin dönüm noktası Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye'nin monarşi yönetiminden çıkarak modern bir cumhuriyet olma yolunda attığı en önemli adımlardandır. Kurtuluş Savaşı'nın ardından, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde ülkemiz yeniden doğmuş, Cumhuriyet'in ilanıyla milletimiz, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesindeki kararlılığını tüm dünyaya ispat etmiştir. Millet egemenliği, laiklik, hukukun üstünlüğü, çağdaşlık ve toplumsal adalet gibi temel değerleriyle Cumhuriyet; Türkiye'nin modernleşme sürecinde aktif rol oynamıştır.

Ülkemiz, demokratik ve laik bir yapıya kavuşarak çağdaş dünya ile entegrasyonunu güçlendirmiştir. Bu nedenle ulusun birlik ve beraberliğinin büyük bir güç olduğunu temsil eden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, tüm yurtta tam 101 yıldır, coşkuyla kutlanmaktadır. Bu kıymetli günde hepimiz, Cumhuriyet'in kazanımları ve değerlerini hatırlayarak geleceğimizi inşa etmeli, Kurtuluş Savaşı'ndan Cumhuriyet'in ilanına kadar olan dönemin şartlarındaki mücadeleyi unutmadan yolumuzda yürümeliyiz. Türk milleti için gurur verici ve anlamlı bugünü, atalarımıza bin teşekkürle kutlamaya devam edeceğiz. Çünkü biz, aydınlık Türkiye'nin geleceğini inşa edecek neferleriz. Millet için yükseliş parıltılarıyla dolu bir geleceği hazırlayan atalarımızdan aldığımız cesaret ve kararlılıkla ufkumuzu aydınlatıyor; gücümüzü geçmişten, cesaretimizi akıl ve bilimden alıyoruz. Yokluk ve sınırlı imkanlarla elde edilen bu ülkenin yok sayılmasına, parçalanmasına, nifak tohumları ekilerek iç karışıklık oluşturulmasına müsaade etmeyeceğiz.

Yılmadan, yorulmadan, asla pes etmeden ülkemizi muasır medeniyetler çizgisinde sonsuz kılacağız. Azim ve vatanseverlik duygularıyla kazanılmış topraklar için savaşan atalarımızı sonsuz minnet ve şükranla anarken Kuvayı Milliye ruhunun temellerini atan, şanlı zaferlerin Başkomutanı Ulu Önder Mustafa Kemal Paşa'nın yolunda ilerleyerek onun ilke ve devrimlerinin bekçisi olacağıma söz veriyorum. Cumhuriyetimizin 101. yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatanını sonsuz kılmak için hayatını hiçe sayan şehitlerimizi minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Ne mutlu Türkiye Cumhuriyet'ini sonsuz kılanlara! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun Türkiye!" - MUĞLA