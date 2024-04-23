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Başkan Mandalinci, Makam koltuğunu temsili olarak devretti

MUĞLA - Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başkanlık koltuğunu ortaokul öğrencisi Yiğit Erdoğan'a devretti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm yurtta okullar, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlanırken 23 Nisan'la özdeşleşen çocuklara koltuk devir teslimi, Bodrum Belediyesinde de gerçekleşti. Başkan Mandalinci koltuğunu ortaokul öğrencisi Yiğit Erdoğan'a devretti.

23 Nisan kutlamaları kapsamında gerçekleşen devir teslim törenine Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, altıncı sınıf öğrencisi Yiğit Erdoğan ile basın mensupları katıldı.

Törende açıklama yapan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Atatürk'ün Türkiye ve dünya çocuklarına armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tüm belediyeler ile kamu kurum ve kuruluşlarında Cumhuriyetin geleceği çocuklara bu duygunun yaşatıldığını belirten Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, "Bugün ne mutlu ki bu duyguyu Yiğit kardeşime yaşatmak, Bodrum Belediye Başkanı olarak bana nasip oldu. Bugün Bodrum Belediye Başkanı Yiğit başkanımız" dedi.

Başkanlık koltuğunu kendisine bırakan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'ye teşekkür eden ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Yiğit Erdoğan, "Dünyadaki tüm çocukların savaştan uzak, barış içinde, kardeşçe yaşadığı bir dünya istiyorum. Ben de Bodrum Belediye Başkanı olarak tüm çocukları mutlu etmek için çalışacağım" dedi.

Yiğit Erdoğan konuşmasının devamında çocukların hem eğlenip hem yeteneklerini keşfedebileceği eğlence atölyeleri, sportif faaliyet alanları, bilimsel araştırma merkezleri gibi yerler açıp bu alanlarda çocukların daha çok bilgiye ulaşmasını diledi. Gelecek nesillere daha temiz bir çevre ve deniz bırakmak için gerekli tedbirleri alacağını, daha yeşil bir doğa için ağaçlandırma projelerine önem vereceğini de sözlerine ekledi.

Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Yiğit Erdoğan'ı tebrik ederken, "Bugünün minikleri, yarınımızın geleceği ve Cumhuriyetimizin temel taşı, teminatıdır. Onların iyi eğitim alması, temiz çevreyle birlikte bu yaşamı sürdürmesi, onlara eğitimde, kültürde, bilim ve sanatta fırsat eşitliğinin sağlanması bizim yarınlarımızın daha aydınlık, güven dolu olmasını sağlayacak. Ben başkanıma düşünceleri için çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Küçükken 23 Nisan'da kendisinin de başkanlık koltuğuna oturduğunu belirten Başkan Tamer Mandalinci, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Ben çok hevesli bir şekilde ikinci sınıftayken oturmuştum o koltuğa. Aradan çok zaman geçti ve Bodrum Belediye Başkanı olarak bugün, Bodrumlulara hizmet etmekten büyük şeref ve onur duyuyorum."

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, başkanlık koltuğunu devralan Yiğit Erdoğan'a teşekkür belgesi ve hediye takdim etti.