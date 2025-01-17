Başkan Metin\'den şehit kızı Zeynep\'e karne hediyesi

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Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin; 2024-2025 eğitim-öğretim yılının birinci dönemi tamamlanmasıyla birlikte Şehit Muzaffer Can Ersoy'un kızı Zeynep Ersoy'u ağırladı.

Ziyarette Başkan Selahattin Metin; Zeynep Ersoy ile sohbet ederek kendisine karne hediyesini takdim etti. Başkan Metin; "Zeynep kızımızın vesilesiyle tüm öğrencilerimizin tatil sürecinin, dinlenme ve yeni döneme hazırlık açısından verimli geçmesini diliyor, Başarılarının devamını temenni eder, iyi tatiller diliyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ