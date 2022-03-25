Başkan Münevver Altın: "Epilepsi hastaları ne engelli ne sağlıklı görülüyor" - Son Dakika

Kütahya MS ve Epilepsi ile Yaşam Derneği Başkanı Münevver Altın, epilepsi hastalarının iş bulmakta zorlandığını ifade etti.

Altın, dünyada 26 mart tarihinin Epilepsi Günü olarak belirlendiğini kaydeden, "Epilepsi, toplumun yanlış önyargıları nedeniyle de bu hastaların yaşam kaliteleri daha da düşmektedir. Düşük ekonomik gelir düzeyine sahip ülkelerde hastaların yüzde 80'i tedaviye ulaşamamaktadır. Ülkemizde ise epileptik nöbetlerin tam olarak tanınamaması, epileptik çocuğu olan anne babaların ötekileştirildikleri için çocuklarını gizleme, sosyal hayattan uzak tutma çabaları hem bu çocukların tedavilerini engellemekte hem de eğitim alma iş sahibi olma, aile kurmalarına engel olmaktadır. Oysa biliyoruz ki epilepsi hastalığı tek bir antiepileptikle bile büyük oranda tedavi edilebilir, bu hastalar günlük hayatlarını iyi bir şekilde sürdürmekle kalmaz, hatta sanat, bilim, yöneticilik gibi önemli alanlarda büyük başarılar elde edebilirler" diye konuştu.

"Biz farkındalık istiyoruz"

Sara hastalığı olarak da bilinen epilepsinin, kısa süreli bir beyin fonksiyon bozukluğu olduğunu söyleyen Münevver Altın, "Epilepsi alanında, hastalığın nedenlerine yönelik ve tedavi amaçlı çalışmalar sürdürülmektedir. Geliştirilen yeni ilaçlar cerrahi ve yeni girişimsel yöntemlerle klasik ilaç tedavisine cevap vermeyen epilepsi hastalarının tedavisi başarıyla yapılabilmektedir. Sara hastalığı olarak da bilinen epilepsi, kısa süreli bir beyin fonksiyon bozukluğudur ve beyin hücrelerinde geçici anormal bir elektrik aktivitesinin yayılması sonucu ortaya çıkar. Epilepsi hastalarının tanı konulmadan önce devlet işinde çalışıyor olması büyük avantaj ve şans herhangi bir işte çalışmayan hastaya Epilepsi tanısı konulduğunda ise hiçbir şekilde devlet tarafından istihdam edilemiyor. Epilepsi tanısı konulan hastalar, sınavları geçseler bile sağlık kurulundan sağlıklı olduklarına dair rapor alamıyorlar. Ancak diğer taraftan da engelli olarak kabul edilmedikleri için de engelli statüsünde işe giremiyorlar. Dernek olarak devletten en büyük beklentimizin Sağlık Değerlendirme Tüzüğü'ne ilave edilmeli. Bunun yapılması halinde hastaların daha rahat iş bulabilecekler. Hastaların için de öğretmen, avukat, mimar, mühendis, hemşire, yüksekokul mezunu ve daha bir çok alanda katlı sağlayabilecek çok sayıda bireyler bulunuyor. Biz farkındalık istiyoruz. İçlerindeki verdikleri savaşı tam olarak anlamanızı beklemiyorum ama en azından anlamaya çalışın, böylece onlara destek verebilirsiniz" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA