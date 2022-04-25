Başkan Okay: "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanındayız" - Son Dakika
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Başkan Okay: "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanındayız"

25.04.2022 13:43
Başkan Okay: "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanındayız"

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, "Bölgemizde bulunan ihtiyaç sahiplerine erzak ve sıcak yemek konusunda desteğimiz Ramazan ayı boyunca devam ediyor" dedi.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, "Bölgemizde bulunan ihtiyaç sahiplerine erzak ve sıcak yemek konusunda desteğimiz Ramazan ayı boyunca devam ediyor" dedi.

Dulkadiroğlu Belediyesi olarak sosyal yardıma büyük önem verdiklerini söyleyen Başkan Okay, Ramazan ayında sosyal yardım ve desteklerin artırıldığına dikkat çekti. Okay, "Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza desteklerimiz yoğun bir şekilde devam etmektedir. Rutin olarak icra ettiğimiz sosyal yardım faaliyetlerimiz Ramazan ayında daha da artmakta ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaşılmaktadır. Özellikle bu yıl Ramazan Çadırı ve iftar yemekleri düzenlemesek de, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerine sıcak yemeklerini ulaştırıyor, gıda yardımında bulunuyoruz. Ramazan ayının başında yoğun bir şekilde başladığımız gıda yardımı dağıtımımız, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle devam etmektedir. Ekiplerimizin tespit ettiği ve bizlere müracaat eden vatandaşlarımıza gerekli gıda yardımı yapılmaktadır. Ayrıca bu yıl her akşam bir ihtiyaç sahibi ile iftar yapıyor, onlarla hasbihal ediyoruz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Başkan Okay: İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanındayız
Başkan Okay: İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanındayız

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Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Necati Okay, Ramazan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Okay: 'İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanındayız' - Son Dakika


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