Başkan Oktay, "Muhtarlarımız yol göstericimizdir" - Son Dakika
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Başkan Oktay, "Muhtarlarımız yol göstericimizdir"

19.10.2022 13:19
Başkan Oktay, "Muhtarlarımız yol göstericimizdir"

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınlayarak, muhtarların gününü kutladı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınlayarak, muhtarların gününü kutladı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. "Yerel demokrasinin en köklü ve eski yapı taşlarından biri olan muhtarlarımız hizmetlerimizi hayata geçirmemizde de en önemli yol göstericimizdir" ifadelerini kullanan Başkan Oktay'ın mesajı şöyle;

"Ülkemizde, 1829 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürmekte olan ve yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden muhtarlık kurumu, toplumsal hayatımızın en önemli yapı taşlarından biridir. Bu kurumun vazgeçilmezi olan muhtarlarımız, temsilcileri oldukları köy ve mahallelerde devlet ile vatandaş arasında bir köprü vazifesi görmekte, hem sevinçte hem de hüzünde halkının her zaman yanında ve hizmetindedir. Böylelikle en ücra yerleşim yerlerine bile çağdaş, insan odaklı hizmet anlayışının gitmesine, sorunların çözümlenmesine vesile olmaktadır. Yerel yönetim hem sorumluluk, hem de ekip işidir. Dolayısıyla kentimizin çeşitli yerleşim bölgelerinde bulunan hemşerilerimizin sorunlarını çözen, iş ve işlemlerini yürüten, iyi günde kötü günde komşusunun yanında olduğunu bildiğim tüm muhtarlarımızı yol arkadaşım olarak görmekteyim. Demokrasinin temel taşı muhtarlarımız, hizmetlerimizi hayata geçirmemizde de en önemli yol göstericimizdir. Muhtarlarımızla istişare halinde ilçemize hizmet getirmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle yerel yönetimde en önemli paydaşlarımız olan değerli muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, gayretli çalışmalarının başarılı bir şekilde devam etmesini diliyorum" - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Başkan Oktay, 'Muhtarlarımız yol göstericimizdir' - Son Dakika

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