Başkan Önal, 18 Mart'ta Şehit Ailelerini Yalnız Bırakmadı - Son Dakika
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Başkan Önal, 18 Mart'ta Şehit Ailelerini Yalnız Bırakmadı

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünde, şehit ailelerini ziyaret etti.

18.03.2025 21:56  Güncelleme: 22:24
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Haber: Kenan Kuzucu

(KIRIKKALE) - Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde, şehit ailelerini ziyaret etti.

Başkan Önal, beraberinde Başkan Yardımcısı Tuncay Tuncer ile birlikte, 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla aziz şehitlerimiz Mustafa Uğurelli ve Suat Yalçın'ın ailelerini evlerinde ziyaret etti.

İlk olarak, Bingöl ili Genç ilçesi Kavaklı köyünde gerçekleştirilen operasyonda PKK terör örgütü üyeleriyle girilen çatışmada şehit düşen Mustafa Uğurelli'nin anne ve babasının evine giden Başkan Önal, burada şehit annesi Fatma Uğurelli ve baba Doğan Uğurelli ile sohbet etti.

Ahmet Önal daha sonra, Siirt İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Suat Yalçın'ın ailesini ziyaret etti. Suat Yalçın, 5 Eylül 2008 tarihinde Ziyaret-Tütünocak Köyü mevkiinde PKK ile girdikleri çatışmada şehit olmuştu. Başkan Önal, şehit annesi Güllüşahan Yalçın ve baba Mirze Yalçın ile Osmangazi'deki evlerinde bir araya geldi.

Başkan Önal, "Bugün Çanakkale Zaferi'nin 110. yıldönümü. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Bugün, teyzemle beraberim. 2008 yılında şehit olan Suat kardeşimizin evindeyiz. Teyzemizi ziyaret ederek, ellerinden öptük ve hayır dualarını aldık. Rahmetli kardeşimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Onlar sayesinde bu cennet vatan bize armağan oldu, iyi ki varlar. Mekanları cennet olsun" diye konuştu.

Şehit annesi Güllüşahan Yalçın ise, "Bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Çanakkale'de ve burada şehit olan tüm kuzularımızı anıyor, ailelerine sabır diliyorum. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın, vatanımıza düşman ayağı değdirmesin. Vatanımız, askerimiz, polisimiz sağlıklı ve huzurlu olsun. Herkese Allah'tan rahmet, ailelerine sabır versin" diyerek duygularını paylaştı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Başkan Önal, 18 Mart'ta Şehit Ailelerini Yalnız Bırakmadı - Son Dakika

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