Başkan Öndeş, bin günlük faaliyet raporunu CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na sundu - Son Dakika
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Başkan Öndeş, bin günlük faaliyet raporunu CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na sundu

20.04.2022 19:37
Başkan Öndeş, bin günlük faaliyet raporunu CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na sundu

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş temasları çerçevesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek, Germencik Belediyesinin yaklaşık 3 yıllık süreci olan ilk bin günlük hizmet ve yatırımları içeren faaliyet raporunu değerlendirdi.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş temasları çerçevesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek, Germencik Belediyesinin yaklaşık 3 yıllık süreci olan ilk bin günlük hizmet ve yatırımları içeren faaliyet raporunu değerlendirdi.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'in yaptığı çalışmalarını inceleyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hizmet ve yatırımlardan dolayı memnuniyetini dile getirerek, teşekkür etti. Özellikle sosyal belediyecilik ve mali disiplin konularında yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, Öndeş'e başarı ve kolaylıklar diledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesini değerlendiren Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek belediyemizin ilk bin gününü değerlendirdik. İlçemizde gerçekleştirdiğimiz yatırım ve hizmetlerimizi içeren faaliyet raporumuzu kendisine sunduk. Bahane üretmeden, kararlılığımızdan asla vazgeçmeden yaptığımız yatırım ve hizmetlerimizi takdirle karşılamaları ve güzel sözleri bizleri mutlu etti, yorgunluğumuzu aldı. Gerek samimi ve güzel karşılamaları gerekse belediyecilik faaliyetlerimize yönelik övgü dolu sözlerinden dolayı Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkürlerimi sunuyorum. Milletin ve memleketin huzur, refah ve mutluluğu için gündüz gece çalışan genel başkanımızın yol arkadaşı olmaktan büyük bir mutluluk duyuyor, bu yolda her zaman en büyük destekçisi olduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi. - AYDIN

Başkan Öndeş, bin günlük faaliyet raporunu CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na sundu
Başkan Öndeş, bin günlük faaliyet raporunu CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na sundu
Başkan Öndeş, bin günlük faaliyet raporunu CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na sundu
Başkan Öndeş, bin günlük faaliyet raporunu CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na sundu
Başkan Öndeş, bin günlük faaliyet raporunu CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na sundu

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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Fuat Öndeş, Germencik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Öndeş, bin günlük faaliyet raporunu CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na sundu - Son Dakika


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