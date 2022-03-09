Başkan Öndeş, emekçi kadınları unutmadı - Son Dakika
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Başkan Öndeş, emekçi kadınları unutmadı

09.03.2022 07:49
Başkan Öndeş, emekçi kadınları unutmadı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Germencik Belediyesi Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi ile Kültür Sanat ve Spor Merkezi'nin açılışını yapan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş açılış törenin ardından emekçi kadınları ziyaret etti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Germencik Belediyesi Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi ile Kültür Sanat ve Spor Merkezi'nin açılışını yapan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş açılış törenin ardından emekçi kadınları ziyaret etti.

Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde Germencik Kent Meydanı Kültür Kafe ve 19 Mayıs Gençlik Parkında gerçekleşen iki ayrı programa katılan Belediye Başkanı Öndeş, kadınlarla bir araya gelerek çiçek takdim etti, Dünya Kadınlar Gününü kutladı. Programın ardından ilçe genelinde yer alan işletmeleri ziyaret eden Belediye Başkanı Öndeş burada bulunan emekçi kadınların da kadınlar gününü kutlayarak çiçek verdi. Kadınlar, Belediye Başkanı Fuat Öndeş'in bu anlamlı ziyareti sebebiyle teşekkür ederek, memnuniyetlerini ifade ettiler.

Kadınlar Gününde gerçekleşen yoğun programı değerlendiren Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, tüm kadınların Kadınlar Gününü kutlayarak şunları kaydetti.

"Kültür, Sanat ve Spor Merkezi ile Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezimizin açılışının ardından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle ilçemizde düzenlenen etkinlikleri ve emekçi kadınlarımızı ziyaret ettik. Tüm kadınlarımızın dünya Kadınlar Gününü bir kez daha kutluyor, şiddet ve ayrımcılığın son bulduğu, sevgi ve hoş görünün hakim olduğu bir dünya diliyorum." Dedi. - AYDIN

Başkan Öndeş, emekçi kadınları unutmadı
Başkan Öndeş, emekçi kadınları unutmadı
Başkan Öndeş, emekçi kadınları unutmadı
Başkan Öndeş, emekçi kadınları unutmadı
Başkan Öndeş, emekçi kadınları unutmadı

YORUMLAR
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Fuat Öndeş, Germencik, Emekçi, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Öndeş, emekçi kadınları unutmadı - Son Dakika


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