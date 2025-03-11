Başkan Öntürk, "Hatay\'ı 5 yılda tamamen asfaltlayacağız"

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, geçtiğimiz yaz döneminde bin 504 km yol asfaltladıklarını ifade ederek 5 yıl içerisinde Hatay'ın tamamını asfaltlamayı planladığını söyledi.

HBB Başkanı Öntürk, Hatay'da birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla HBB Kisecik Yerleşkesi EXPO çadırında düzenlenen iftar programında Büyükşehir Meclis üyeleri ve 15 ilçenin muhtarlarıyla buluştu. Programda konuşan Başkan Öntürk, Hatay'ın inşa ve ihya çalışmalarının yanı sıra HBB'nin hizmetleri hakkında genel bilgiler paylaştı.

Birlikte iftar yapmanın memnuniyetini ve gururunu yaşadığını aktaran Başkan Öntürk, "Yol konusunda Türkiye Cumhuriyeti tarihinin bir yaz döneminde en büyük yolunu yaptık. Geçen yaz döneminde 1504 km yol yaptık. Şu an ise bu sayı 1690 km civarındadır. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde Hatay'ımızın tamamını asfaltlayacağız. Her alandaki desteklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Bakanımız Murat Kurum'a teşekkür ederim. İnşallah, bu şehri hep beraber ayağa kaldıracağız" dedi.

İlçelere hizmet götürürken hiçbir ayrımcılık yapmadıklarını vurgulayan Başkan Öntürk, muhtarlara seslenerek "Mahallelerinizde size oy veren, oy vermeyen seçmen diye ayrım yapmamanızı sizlerden de ricam ediyorum" diye konuştu.

Konuşmasının devamında Başkan Öntürk "Komşumuz Suriye'de de birlik ve beraberliğin bir an önce sağlanmasını Yüce Rabb'imden diliyorum" diyerek dayanışma vurgusu yaptı.

Tasavvuf müziğiyle ramazanın ayının manevi atmosferinin yaşandığı iftara ayrıca AK Parti İl Başkanı Mustafa Erdoğan ve ilçe belediye başkanları da katıldı. - HATAY