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Başkan Özcan'dan 96'lık çınarı yalnız bırakmadı - Son Dakika

Başkan Özcan'dan 96'lık çınarı yalnız bırakmadı

01.10.2021 21:57
Başkan Özcan'dan 96'lık çınarı yalnız bırakmadı, System.String[]

Aydın (İHA) Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla 96 yaşındaki Halil Kumaş'ı Ocaklı Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti.

Aydın (İHA) Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla 96 yaşındaki Halil Kumaş'ı Ocaklı Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti. Başkan Özcan'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kumaş, "Bugün dünyalar benim oldu" dedi.

Uzun yaşam şehri Nazilli'de yaklaşık bir asırdır hayatını sürdüren çınarları yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Ocaklı Mahallesi'nde yaşayan Halil Kumaş'ı evinde ziyaret etti. 96 yaşındaki Kumaş'ın yaşam öyküsünü dinleyen Başkan Özcan, " Bugün Halil amcamızı ziyaret ettik. Bir isteği olup olmadığını sorduk. Dağlarından yağ, ovalarından bal akan Nazillimizde bir asırdır hayatını sürdüren büyüklerimizi görmek bizleri çok mutlu ediyor. Halil amcamızın maşallahı var; neşeli, konuşkan ve bu yaşına rağmen çalışkan. Bizler Nazilli Belediyesi olarak her zaman onların yanındayız. Kapımız her zaman açık. Onların sevgisi, duaları bizlere yeter" diye konuştu.

Başkan Özcan'ın ziyaretinden büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Kumaş, "Ben 96 yıllık ömrümde ilk defa bir belediye reisi gördüm. Allah kendisinden razı olsun. Bugün dünyalar benim oldu. Kürşat evladıma her gün dua ediyorum. Ömrü uzun olsun" dedi. - AYDIN

Kürşat Engin Özcan, Nazilli, Aydın, Ekim, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Özcan'dan 96'lık çınarı yalnız bırakmadı - Son Dakika


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