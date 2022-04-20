Başkan Özcan, üniversite öğrencilerine müjdesini paylaşacak - Son Dakika

Nazilli Belediyesi tarafından Sümer Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında gençlerle bir araya gelen Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, önümüzdeki günlerde üniversite öğrencilerini ilgilendiren bir müjdeyi kamuyla paylaşacaklarını kaydetti.

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma faaliyetleri çerçevesinde çalışmalarına devam eden Nazilli Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla kentin farklı noktalarında iftar sofraları kurmaya devam ediyor.

Son olarak Sümer Mahallesi Eşref Özel Kapalı Pazaryeri'nde düzenlenen iftar programı Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve yüzlerce vatandaşın katıldığı iftar programında Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak dua edildi. Öğrencilerin yoğun olarak katıldığı iftar programında gençlerle sohbet eden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, önümüzdeki günlerde Nazilli'deki üniversite öğrencilerini ilgilendiren bir müjdeyi açıklayacaklarını kaydetti.

Katılımlarından dolayı tüm Sümer Mahallesi sakinlerine teşekkür eden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Pınarbaşı, Yeşil ve Şirinevler Mahallelerimizin ardından Sümer'de hemşehrilerimizle bir araya geldik. Ramazan ayının bereketini hep birlikte yaşamaya, lokmamızı bölüşmeye devam ediyoruz. Öğrenci sayısının oldukça fazla olduğu bir mahallemiz. Gençlerimizle sohbet etme imkanımız oldu. Önümüzdeki günlerde Nazilli'de üniversite okuyan gençlerimize güzel bir müjdemiz olacak. Daha iyi ve güzel günler için hep birlikte çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu. - AYDIN