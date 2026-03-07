Başkan Özdemir: "Güçlü kadınlar güçlü yarınları inşa eder" - Son Dakika
Başkan Özdemir: "Güçlü kadınlar güçlü yarınları inşa eder"

07.03.2026 17:30  Güncelleme: 17:31
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda kadınların toplumun temel taşı olduğunu vurgulayarak, kadınların sadece bir gün değil her zaman baş tacı edilmesi gerektiğini ifade etti.

Kadınların sevgi, emek ve fedakarlıklarıyla topluma değer kattığını belirten Başkan Özdemir, sağlıklı ve gelişmiş bir toplumun kadınların katkılarıyla mümkün olacağını söyledi.

Özdemir mesajında İslam medeniyetinde kadının her zaman yüce bir konuma sahip olduğunu belirterek, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in Veda Hutbesi'nde kadınların Allah'ın emaneti olduğunu ifade ettiğini hatırlattı.

Kadınların tarih boyunca önemli sorumluluklar üstlendiğini dile getiren Özdemir,"Sağlıklı, huzurlu ve gelişmiş bir toplumun inşası, ancak kadınlarımızın hayata kattığı değer, sevgi ve zarafetle mümkündür. Bizim inancımızda ve medeniyet tasavvurumuzda kadının yeri her zaman en yüce makamdır. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V), Veda Hutbesi'nde tüm insanlığa seslenirken, 'Kadınlar size Allah'ın emanetidir' buyurarak kadının toplumdaki kutsal ve dokunulmaz yerine işaret etmiştir. Kadını baş tacı etmeyen, ona hak ettiği saygıyı göstermeyen hiçbir toplumun geleceği aydınlık olamaz. Milli ve manevi değerlerimizin en kıymetli taşıyıcıları olan kadınlarımız; Kurtuluş mücadelemizde cepheden cepheye koşarak vatan savunmasında en ön saflarda yer almış, Şerife Bacıların, Nene Hatunların ruhunu bugüne taşımışlardır. Dünün kahraman kadınları, bugün de bilimde, hukukta, ekonomide, sanatta, siyasette ve sporda elde ettikleri başarılarla göğsümüzü kabartmakta, ülkemizin büyümesine en büyük katkıyı sunmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Niğde Belediyesi olarak kadınların sosyal ve ekonomik hayatta daha güçlü yer alması için çeşitli projeler hayata geçirdiklerini belirten Özdemir, Kadın Yaşam Merkezleri, meslek edindirme kursları ve istihdam imkanlarıyla kadınlara destek olduklarını kaydetti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir uygulamayı da duyuran Özdemir, Niğde Belediyesi Halk Otobüslerinin kadınlar için gün boyunca ücretsiz olacağını açıkladı. Ayrıca Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde verilen ücretsiz psikolog ve diyetisyen hizmetlerine bir yenisinin eklendiğini belirten Özdemir, Niğde Barosu ile imzalanan protokol kapsamında kadınlara yönelik ücretsiz hukuki danışmanlık hizmetinin de başlatıldığını söyledi.

Başkan Özdemir mesajının sonunda, başta şehit ve gazilerin anneleri ile eşleri olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak sağlık, huzur ve mutluluk dileklerinde bulundu. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Niğde, Yerel, Son Dakika

