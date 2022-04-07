Başkan Özdemir: "Kızılay gurur kaynağımız" - Son Dakika
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Başkan Özdemir: "Kızılay gurur kaynağımız"

07.04.2022 16:25
Başkan Özdemir: "Kızılay gurur kaynağımız"

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Türk Kızılay'ı köklü geçmişi ile her zaman tüm mahzunların hizmetinde ve yardımcısı olmuş bizim gurur kaynağımız bir kuruluşumuz. Her zaman Kızılay'ımızın yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Türk Kızılay'ı köklü geçmişi ile her zaman tüm mahzunların hizmetinde ve yardımcısı olmuş bizim gurur kaynağımız bir kuruluşumuz. Her zaman Kızılay'ımızın yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan, Türk Kızılay Samsun Şube Başkanlığı görevini devralan Ahmet Muştu ve yönetim kurulunu ziyaret ederek görevlerinde başarılar, yeni hizmet binalarının hayırlı olması temennileri ilettiler.

Ziyarette Türk Kızılay Samsun Şube Başkanı Ahmet Muştu, "Bu sancağı ve görevi bizden önce yükseltilmiş olduğu yerden daha da yükseğe çıkartmak için mücadele edeceğiz. Kızılay'ın birçok etkinliği var. Yeni binamız yürütmüş olduğumuz hizmetlerde bizlere önemli katkı sağlayacak. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise, "Öncelikle yeni göreviniz ve yeni hizmet binanız hayırlı olsun. Sizlere görevlerinizde başarılar diliyorum. Türk Kızılay'ı köklü geçmişi ile her zaman tüm mahzunların hizmetinde ve yardımcısı olmuş bizim gurur kaynağımız bir kuruluşumuz. Her zaman Kızılay'ımızın yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Türk Kızılay Samsun Şube Başkanı Ahmet Muştu Havza Belediye Başkanı Özdemir ve AK Parti İlçe Başkanı Kayan'ı yeni hizmet binasını gezdirerek bina hakkında bilgiler verdi. - SAMSUN

Başkan Özdemir: Kızılay gurur kaynağımız
Başkan Özdemir: Kızılay gurur kaynağımız
Başkan Özdemir: Kızılay gurur kaynağımız

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Özdemir: 'Kızılay gurur kaynağımız' - Son Dakika


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