Başkan Özdoğan: "Annelerimiz, güçlü toplumun en sağlam temelidir"

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, annelerin aile yapısının temel direği, sevginin ve fedakarlığın en güçlü temsilcisi olduğunu ifade etti.

Başkan Bilal Özdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi; "Hayatımızın her anında sevgisiyle yanımızda olan, fedakarlıklarıyla bizleri büyüten, ailemizin ve toplumumuzun temelini oluşturan tüm annelerimizin Anneler Günü'nü gönülden kutluyorum. Annelerimiz; merhametin, sabrın, şefkatin ve karşılıksız sevginin en güzel timsalidir. Geleceğe güvenle bakan güçlü bireylerin yetişmesinde en büyük pay yine annelerimize aittir."

Başkan Özdoğan, annelerin sadece aile içinde değil toplumun her alanında önemli bir görev üstlendiğini belirterek; ""Annelerimiz, kültürümüzü, değerlerimizi ve birlik ruhumuzu gelecek nesillere aktaran en önemli hazinemizdir. Özellikle vatan uğruna evlatlarını toprağa veren şehit annelerimiz başta olmak üzere, fedakarlıklarıyla hayatımıza yön veren tüm annelerimize minnettarız. Onların duaları ve emekleri, güçlü bir toplumun en sağlam temelidir" değerlendirmesinde bulundu. Mesajının sonunda tüm annelere sağlık, huzur ve mutluluk dileklerini ileten Başkan Özdoğan; "Başta şehit ve gazi annelerimiz olmak üzere, ömrünü ailesine adayan tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, ahirete irtihal etmiş annelerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ