Başkan Özdoğan\'dan 6 Şubat mesajı: "Milletçe hafızamızdan silinmeyecek büyük bir acının tarihidir"

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili doğrudan, 7 ili dolaylı olarak etkileyen depremlerin 3'üncü yıldönümü nedeniyle bir anma mesajı yayımladı.

Başkan Özdoğan mesajında, "6 Şubat, milletçe hafızamızdan silinmeyecek büyük bir acının tarihidir. Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve depremden etkilenen tüm hemşehrilerimize sabır temennilerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.

6 Şubat depremlerinin ardından devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu vurgulayan Başkan Özdoğan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen çalışmalarla deprem bölgesinde yaralar hızla sarılmaktadır. TOKİ koordinesinde iki yıl içerisinde 455 bin konut ve iş yeri inşa edilerek kalıcı çözümler hayata geçirilmiştir." dedi.

Hacılar'da depreme dayanıklı yapılaşmanın öncelikli hedef olduğunu belirten Başkan Özdoğan, kentsel dönüşüm ve TOKİ projeleriyle güvenli yaşam alanları oluşturmak için kararlılıkla çalışmaya devam ettiklerini ifade etti. - KAYSERİ