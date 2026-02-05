Başkan Özdoğan'dan 6 Şubat mesajı: "Milletçe hafızamızdan silinmeyecek büyük bir acının tarihidir" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Başkan Özdoğan'dan 6 Şubat mesajı: "Milletçe hafızamızdan silinmeyecek büyük bir acının tarihidir"

Başkan Özdoğan\'dan 6 Şubat mesajı: "Milletçe hafızamızdan silinmeyecek büyük bir acının tarihidir"
05.02.2026 12:44  Güncelleme: 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili doğrudan, 7 ili dolaylı olarak etkileyen depremlerin 3'üncü yıldönümü nedeniyle bir anma mesajı yayımladı.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili doğrudan, 7 ili dolaylı olarak etkileyen depremlerin 3'üncü yıldönümü nedeniyle bir anma mesajı yayımladı.

Başkan Özdoğan mesajında, "6 Şubat, milletçe hafızamızdan silinmeyecek büyük bir acının tarihidir. Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve depremden etkilenen tüm hemşehrilerimize sabır temennilerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.

6 Şubat depremlerinin ardından devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu vurgulayan Başkan Özdoğan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen çalışmalarla deprem bölgesinde yaralar hızla sarılmaktadır. TOKİ koordinesinde iki yıl içerisinde 455 bin konut ve iş yeri inşa edilerek kalıcı çözümler hayata geçirilmiştir." dedi.

Hacılar'da depreme dayanıklı yapılaşmanın öncelikli hedef olduğunu belirten Başkan Özdoğan, kentsel dönüşüm ve TOKİ projeleriyle güvenli yaşam alanları oluşturmak için kararlılıkla çalışmaya devam ettiklerini ifade etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Bilal Özdoğan, Belediye, Politika, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Özdoğan'dan 6 Şubat mesajı: 'Milletçe hafızamızdan silinmeyecek büyük bir acının tarihidir' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti
Almanya’da vahşet Yunan yolcu, Türk kondüktörü öldürdü Almanya'da vahşet! Yunan yolcu, Türk kondüktörü öldürdü
Ankara’da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar Ankara'da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü! İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar
Nevşehir’de kayıp genç kızdan acı haber Nevşehir'de kayıp genç kızdan acı haber
Hamile eşini iki dizinin altından vurdu Ormanda yakalandı Hamile eşini iki dizinin altından vurdu! Ormanda yakalandı
Anadolu’nun en büyük şirketi resmen satıldı İşte yeni sahibi Anadolu'nun en büyük şirketi resmen satıldı! İşte yeni sahibi

13:14
Hiç düşünmediler Fenerbahçe’ye Al Hilal’den Yusuf Akçiçek yanıtı
Hiç düşünmediler! Fenerbahçe'ye Al Hilal'den Yusuf Akçiçek yanıtı
13:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suudi Arabistan ile “KAAN“ ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan ile "KAAN" ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir
12:57
Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları
Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları
12:31
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel’e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
12:05
Epstein’den Prens’e skandal teklif: Suudi Arabistan’ın finansal sırdaşı olmak istiyorum
Epstein'den Prens'e skandal teklif: Suudi Arabistan'ın finansal sırdaşı olmak istiyorum
11:50
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 13:31:05. #7.11#
SON DAKİKA: Başkan Özdoğan'dan 6 Şubat mesajı: "Milletçe hafızamızdan silinmeyecek büyük bir acının tarihidir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.